Зеленського закликають попросити вибачення у президента Польщі: що обурило Варшаву

Прапори України та Польщі / © Associated Press

Реклама

У Польщі розгорівся новий дипломатичний скандал навколо рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти одному з українських військових підрозділів почесне найменування «Герої УПА».

Про це повідомляє видання RFM24.

Глава Бюро міжнародної політики при президентові Польщі Марцін Пшидач заявив в ефірі Polsat News, що Зеленський має зателефонувати президенту Польщі Каролю Навроцькому та перепросити.

Реклама

«Президенту Зеленському, ймовірно, слід зателефонувати президентові Польщі і, по-перше, перепросити, а по-друге, пояснити всю цю напруженість», — сказав Пшидач.

За його словами, рішення української сторони є обурливим і потребує жорсткої реакції. Він також заявив, що не уявляє ситуації, за якої прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заблокував би рішення президента про можливе скасування ордена Білого Орла, яким був нагороджений Зеленський.

«Я не можу собі цього уявити — з поваги до сотень тисяч убитих поляків та їхніх родин. Думаю, Дональд Туск має розуміти суть справи і не стане на бік так званих героїв УПА, а стане на бік польських жертв», — заявив Пшидач.

Він також припустив, що рішення Зеленського може бути пов’язане з внутрішньополітичною ситуацією в Україні та можливими виборами. На його думку, українська влада могла намагатися сформувати власний політичний наратив або вплинути на польську політичну сцену.

Реклама

Окремо Пшидач прокоментував заклики частини польських політиків призупинити допомогу Україні. Він заявив, що головною загрозою для Польщі залишається Росія, однак додав, що окремі елементи допомоги Києву «можуть бути змінені».

«Іноді можна щось відправити трохи пізніше, іноді можна надіслати інший сигнал. Щось може зламатися, щось можна полагодити», — сказав він.

Водночас представник канцелярії польського президента наголосив, що зараз найкращим кроком було б «розморозити» президентський законопроєкт, який передбачає заборону прославлення Степана Бандери.

Суперечка між Україною та Польщею щодо УПА: що передувало

27 травня Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Збройних сил України почесне найменування «Герої УПА».

Реклама

Це рішення викликало різку реакцію в Польщі. Президент Кароль Навроцький заявив, що запропонував внести до порядку денного засідання Капітули ордена Білого Орла питання про скасування нагороди, присвоєної Зеленському.

Прем’єр-міністр Дональд Туск також визнав, що рішення українського президента викликає занепокоєння з погляду польсько-українських відносин і зачіпає польську історичну чутливість. Водночас він заявив, що очікує від президентів обох країн мудрих дій, які дозволять не загострювати відносини.

У МЗС України, своєю чергою, заявили, що рішення Києва не спрямоване проти поляків. Речник українського зовнішньополітичного відомства Георгій Тихий зазначив, що бурхлива реакція у Польщі є прикрою, адже суперечить загальній тенденції до врегулювання складних питань в українсько-польських відносинах.

Новини партнерів