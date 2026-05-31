У Польщі готують нові правила оплати готівкою та ліміти: що треба знати біженцям з України

Від липня 2027 року в усіх країнах-членах Європейського Союзу почнуть діяти нові жорсткі правила для готівкових розрахунків. Брюссель ухвалив рішення встановити єдиний верхній ліміт для платежів готівкою на рівні 10 000 євро (близько 42 000 злотих).

Усі транзакції, що перевищують цю суму, доведеться проводити виключно через банківські перекази, про це пише Іn Poland.

Ці нововведення мають на меті забезпечити більшу фінансову прозорість в ЄС, а також спрямовані на боротьбу з відмиванням нелегальних доходів і фінансуванням злочинності. Крім того, правила, які Рада ЄС затвердила ще у 2024 році, зобов’яжуть перевіряти особу клієнта під час будь-яких операцій з готівкою на суму від 3 000 євро (приблизно 12 000 злотих).

Особливу увагу на ці зміни варто звернути громадянам України, які наразі проживають, працюють або ведуть бізнес у Польщі. Оскільки ця країна стала прихистком для мільйонів українців, будь-які трансформації у фінансовому законодавстві республіки напряму впливають на їхній побут та підприємницьку діяльність.

Варто зазначити, що закони ЄС дозволяють окремим державам установлювати навіть суворіші внутрішні обмеження. Польща наразі залишається однією з країн із найжорсткішим контролем за готівкою: зараз ліміт для операцій між компаніями (B2B) становить лише 15 000 злотих, хоча на звичайних громадян це правило поки не поширюється.

Законопроєкт, поданий до Сейму з цього питання, пропонує підвищити ліміт готівкових розрахунків до 25 000 злотих. Як зазначають експерти профільного видання Prawo.pl, такий крок допоможе нівелювати наслідки інфляції, адаптує ринок до сучасних економічних реалій, а також звільнить дрібних підприємців — серед яких чимало й українців — від зайвої паперової тяганини та додаткових витрат на банківські комісії.

Правила для українських біженців в Польщі — останні новини

Українці в Польщі тепер можуть складати теоретичний іспит на водійські права українською мовою — таку опцію вже запровадили у Варшаві, Кракові, Любліні та інших містах. Практичну частину, як і раніше, доведеться складати польською, але можна скористатися допомогою перекладача.

Водночас Польща подовжила тимчасовий захист для українських біженців до 4 березня 2027 року, тож вони зможуть вільно проживати та працювати в країні без додаткових дозволів майже рік. Однак після цієї дати для подальшого легального перебування доведеться оформлювати карту побиту на підставі роботи, навчання, бізнесу чи сімейних обставин.

