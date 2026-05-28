Цікaвинки
111
2 хв

"Не знала, що таке взагалі існує": біженка порівняла продукти в супермаркетах України та Німеччини

Українка показала, як робить покупки в німецькому супермаркеті.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Магазин

Магазин / © Pixabay

Українка, яка живе в Німеччині, розповіла про свої покупки в місцевих супермаркетах. Головна фішка — система повернення пляшок.

Про це вона розповіла у своєму Tik-Tok.

«Коли я йду в магазин в Німеччині, завжди беру з собою пляшки, які поверну і отримаю кошти назад, бо я вже за них заплатила. І це прям дуже круто, бо німці за екологію», — сказала вона.

За її словами, якщо хтось викине пляшку, її відразу підберуть, бо це 25 євроцентів.

Які звички німців

Німці не бігають за знижками, а йдуть у найближчі магазини. У кожному обов’язково є овочі та фрукти, які майже круглий рік однакові.

Оскільки більшість німців готують гарячу їжу лише раз на день, а решту часу їдять бутерброди, у топі — сирні та м’ясні нарізки, салати і намазки.

В Німеччині дуже багато заморожених продуктів — від равіолі та піци до тушкованого м’яса і навіть цілих заморожених тортів.

«А ще цілі ряди ящиків з пивом, бо це особлива любов німців», — додала жінка.

Вона також зазначила, що знайти дійсно добрий хліб непросто, тому часто купують булочки, які їдять з намазками чи сирим фаршем.

Українка планує спробувати консервовану картоплю та заморожені продукти і обіцяє розповісти про результати дегустації.

Українські біженці відверто про життя за кордоном — останні новини

Нагадаємо, українка, яка вже два роки живе в Іспанії, порівняла життя на східному узбережжі країни та у північній Країні Басків. За її словами, схід Іспанії залишається популярнішим серед українських біженців через велику діаспору, доступність українських продуктів і простіший пошук роботи. В

одночас Країна Басків, на думку блогерки, вирізняється вищими зарплатами, кращою безпекою, чистішими містами та комфортнішим кліматом без виснажливої спеки. Серед головних мінусів півночі вона назвала складнощі з працевлаштуванням без знання іспанської мови, відсутність звичних українських закладів і значно дорожче житло — ціни на квартири там стартують від 180 тисяч євро.

До слова, українка Ельвіра, яка виїхала з Харкова до Нідерландів, разом із партнером понад 3,5 роки прожила у таборі для біженців у маленькій кімнаті. За її словами, знайти постійне житло за кордоном виявилося дуже складно — протягом року пара отримувала відмови від орендодавців. Після переїзду до власного орендованого будинку жінка зізналася, що попри страх і стрес через зміни, самостійне життя без суворих правил табору стало одним із найкращих рішень за весь час еміграції.

