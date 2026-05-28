Магнітна буря 28 травня: яка її потужність
Геомагнітна активність залишається на слабкому рівневі.
У четвер, 28 травня, очікується слабка сонячна активність з К-індексом 3,7. Це магнітна буря зеленого рівня.
Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.
Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через вплив корональної діри. Втім, сьогодні геомагнітна активність доволі слабка.
Водночас, за даними науковців, можливі деякі активні періоди. Хоча це не призведе до значного підвищення геомагнітної активності.
Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.