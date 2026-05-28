Магнітна буря 28 травня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

Реклама

У четвер, 28 травня, очікується слабка сонячна активність з К-індексом 3,7. Це магнітна буря зеленого рівня.

Про це повідомили портал meteoagent та Британська геологічна служба.

Швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною через вплив корональної діри. Втім, сьогодні геомагнітна активність доволі слабка.

Реклама

Водночас, за даними науковців, можливі деякі активні періоди. Хоча це не призведе до значного підвищення геомагнітної активності.

Магнітна буря 28 травня. Фото: meteoagent.

Магнітні бурі – це збурення геомагнітного поля Землі з різною інтенсивністю, які можуть тривати від кількох годин до кількох днів. Такі події можуть впливати на роботу систем зв'язку та призвести до технічних збоїв.

Новини партнерів