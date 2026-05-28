Переповнений людьми автобус врізався у вантажівку: 13 загиблих, є поранені
На автомагістралі не розминулися автобус та вантажівка. У результаті десятки загиблих.
У Китаї сталася жахлива ДТП — 13 осіб загинули через зіткнення перевантаженого автобуса з вантажним автомобілем.
Про це повідомляє Reuters.
«13 людей загинули і троє отримали поранення внаслідок зіткнення перевантаженого пасажирського мікроавтобуса з вантажівкою на ділянці швидкісної автомагістралі в провінції Хенань у центральному Китаї рано-вранці в четвер», — йдеться у публікації.
Уточнюється, що зіткнення сталося на ділянці дороги у місті Наньян. У момент аварії у пасажирському мікроавтобусі перебували 16 людей. Після ДТП міністерство громадської безпеки КНР направило на місце події робочу групу.
Нагадаємо, у Туреччині в провінції Анталья пасажирський автобус з’їхав з дороги, внаслідок чого загинули восьмеро осіб.