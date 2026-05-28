ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
579
Час на прочитання
1 хв

Переповнений людьми автобус врізався у вантажівку: 13 загиблих, є поранені

На автомагістралі не розминулися автобус та вантажівка. У результаті десятки загиблих.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Смертельна ДТП в Китаї

Смертельна ДТП в Китаї / © Associated Press

У Китаї сталася жахлива ДТП — 13 осіб загинули через зіткнення перевантаженого автобуса з вантажним автомобілем.

Про це повідомляє Reuters.

«13 людей загинули і троє отримали поранення внаслідок зіткнення перевантаженого пасажирського мікроавтобуса з вантажівкою на ділянці швидкісної автомагістралі в провінції Хенань у центральному Китаї рано-вранці в четвер», — йдеться у публікації.

Уточнюється, що зіткнення сталося на ділянці дороги у місті Наньян. У момент аварії у пасажирському мікроавтобусі перебували 16 людей. Після ДТП міністерство громадської безпеки КНР направило на місце події робочу групу.

Нагадаємо, у Туреччині в провінції Анталья пасажирський автобус з’їхав з дороги, внаслідок чого загинули восьмеро осіб.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
579
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie