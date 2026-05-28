Новий прорив на фронті: ЗСУ обрізали росіянам шляхи на нуль, дрони вибивають армію ще на шляху – ISW

Українські сили не просто знищують живу силу ворога на передовій, а й відрізають шляхи її підвезення.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Навесні 2026 року українські війська різко наростили удари середньої дальності, домігшись оперативних успіхів. Зокрема, було порушено рух ключовими наземними лініями зв’язку, що з’єднують материкову Росію з тимчасово окупованим Кримом, включно з трасою М-14 Ростов-на-Дону — Крим. Під вогневим контролем перебувають логістичні маршрути між окупованим півднем України та Донецьком, зазначають експерти.

Міністр оборони України Михайло Федоров офіційно оголосив про початок «логістичної блокади» російських сил. Київ масштабно збільшує фінансування найефективніших підрозділів БПЛА і відкриває конкурентні тендери на нові закупівлі. За таких умов навіть у разі призову нові російські резервісти з великою ймовірністю просто не зможуть безпечно дістатися до лінії фронту.

Бригадний генерал Андрій Білецький вважає, що найближчі шість місяців можуть стати ключовими для війни. За його словами, Росія виснажується, а Україна має шанс перехопити ініціативу на фронті.

Одним із головних питань залишається контроль над Донецькою областю. Росія вимагає весь регіон, але Україна не збирається виводити війська з територій, які Москва так і не змогла захопити.

Дата публікації 12:54, 27.05.26

