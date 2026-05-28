Не лише сфера обслуговування: де і кому закон забороняє спілкуватися російською мовою

Фразу «Здравствуйте» досі можна почути в кафе, спортзалах чи на вулиці. Багато українців цікавляться, де та коли таке спілкування заборонено, а що дозволено за законом.

Про це розповіла вчителька школи української мови МУЗА Аліна Острозська.

Згідно із законом про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів є державна мова.

Якщо бариста звертається до вас російською, коли ви ще нічого не сказали, — це порушення. Так само, коли український бренд відповідає в директі російською або продавець звертається російською.

Якщо в закладі немає меню українською — це також порушення. Підприємства, установи та організації зобов’язані надавати інформацію про товари та послуги державною мовою, в тому числі через інтернет-магазини.

«На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін», — наголосила експертка.

Порушенням також є, коли сайт бізнесу відкривається недержавною мовою. Версія державною мовою для користувачів України має завантажуватися за замовчуванням.

У школі вчитель, який розмовляє російською, порушує статтю 9 закону. Педагогічні працівники зобов’язані застосовувати українську мову під час виконання посадових обов’язків — на уроках, перервах, виховних заходах та в позаурочний час.

Якщо хтось розмовляє російською в парку чи вдома — закон цього не забороняє. Приватне життя залишається приватним.

Експертка наголошує, що українська мова — це не лише ідентичність, а й повага до себе та інших громадян.

