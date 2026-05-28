© Pixabay

Укрaїнa
98
2 хв

Не лише сфера обслуговування: де і кому закон забороняє спілкуватися російською мовою

Експертка назвала головні правила та відповідальність.

Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Фразу «Здравствуйте» досі можна почути в кафе, спортзалах чи на вулиці. Багато українців цікавляться, де та коли таке спілкування заборонено, а що дозволено за законом.

Про це розповіла вчителька школи української мови МУЗА Аліна Острозська.

Згідно із законом про забезпечення функціонування української мови як державної, мовою обслуговування споживачів є державна мова.

Якщо бариста звертається до вас російською, коли ви ще нічого не сказали, — це порушення. Так само, коли український бренд відповідає в директі російською або продавець звертається російською.

Якщо в закладі немає меню українською — це також порушення. Підприємства, установи та організації зобов’язані надавати інформацію про товари та послуги державною мовою, в тому числі через інтернет-магазини.

«На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін», — наголосила експертка.

Порушенням також є, коли сайт бізнесу відкривається недержавною мовою. Версія державною мовою для користувачів України має завантажуватися за замовчуванням.

У школі вчитель, який розмовляє російською, порушує статтю 9 закону. Педагогічні працівники зобов’язані застосовувати українську мову під час виконання посадових обов’язків — на уроках, перервах, виховних заходах та в позаурочний час.

Якщо хтось розмовляє російською в парку чи вдома — закон цього не забороняє. Приватне життя залишається приватним.

Експертка наголошує, що українська мова — це не лише ідентичність, а й повага до себе та інших громадян.

Мовне питання в Україні — останні новини

Нагадаємо, у місті Обухів на Київщині правоохоронці розпочали перевірку після появи у соцмережах відео, на якому двоє неповнолітніх дівчат на Алеї Слави слухали музику російського виконавця та танцювали. Поліція встановила, що до інциденту причетні дві 13-річні школярки. За даними правоохоронців, ролик був знятий і опублікований ще 2024 року, а згодом видалений. Наразі поліція з’ясовує всі обставини події.

Також, у соцмережах з’явилося відео, на якому дві неповнолітні дівчини 15 і 13 років під російську музику позували на меморіалі загиблих воїнів на Майдані Незалежності в Рівному. Поліція встановила їхні особи. Батьків дівчат притягнуть до адміністративної відповідальності.

