Україна може звільнити Крим: Годжес назвав два шляхи, як викурити армію РФ з півострова

Бен Годжес / © Associated Press

На шляху до звільнення Криму Україна має ізолювати його і зробити для росіян неможливим перебування на півострові.

Про це завив екскомандувач армії США в Європі Бен Годжес в інтерв’ю виданню «Укрінформ».

З його слів, перша фаза до звільнення Криму полягає в ізоляції півострова, перерізанні дороги на Джанкой та знищенні мосту. Другий етап — зробити його непридатним для використання росіянами.

Він зазначив, що Україна нині має спроможність уразити кожен квадратний метр Криму за допомогою високоточних засобів, які можуть дістати всюди та знищати аеродроми, залишки флоту та логістику.

«Треба продовжувати бити по цих об’єктах, щоб росіяни зрозуміли, що вони не можуть там залишатися, що Крим не приносить їм жодної користі. Крим є найважливішим місцем, точкою цієї війни. І та сторона, яка контролює Крим, виграє війну», — зазначив він.

«Я не можу уявити закінчення війни та досягнення довгострокового стійкого миру, якщо Росія продовжить контролювати Крим. Доки Росія контролює Крим, Україна ніколи не зможе вийти в Азовське море або відбудувати Маріуполь чи Бердянськ. І, звичайно, Росія все ще могла б перешкоджати судноплавству з Одеси чи Миколаєва, наприклад. Тож питання Криму має бути вирішене», — додав Годжес.

Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк висловився про те, що Україна може здійснити «якусь велику атаку на Крим». Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту.

Останнім часом тимчасово окупований Крим стає дедалі небезпечнішим місцем для російських загарбників. Зокрема, у ніч проти 27 травня низка російських міст та тимчасово окупований Крим зазнали атаки безпілотників.

Російські військові блогери починають бити на сполох через критичну ситуацію на півдні України. Зокрема, відомий російський Telegram-канал Rybar скаржиться, що від початку травня українські сили суттєво посилили удари безпілотниками по транспорту, який постачає різні вантажі до Херсонської та Запорізької областей, а також до окупованого Криму. Через такі дії півострів уже стикається з дефіцитом певних товарів і змушений обмежувати продаж пального.

