Підліток кинув навчання та заробив 750 тисяч доларів за рік — як йому це вдалося

18-річний Леон Скотт із шотландського міста Ейр заявив, що у 2025 році обсяг продажів його бізнесу з перепродажу вживаного одягу сягнув 560 тисяч фунтів стерлінгів. Підліток розповів, що почав заробляти ще у школі, продаючи солодощі на дитячому майданчику.

Про це повідомило видання Mirror.

За словами Леона, у 13 років він продавав солодощі однокласникам, а вже за рік почав перепродавати вживаний брендований одяг через платформи Vinted та eBay. Спочатку він заробляв близько 25 фунтів на тиждень і реінвестував гроші у нові товари.

Леон розповів, що купував речі брендів Moschino, Alexander McQueen та Versace, а потім перепродував їх дорожче. Також він купував взуття за 10–15 фунтів і продавав його за ціною до 40 фунтів.

До 16 років, ще навчаючись у школі, підліток, за його словами, продавав товарів приблизно на 2–3 тисячі фунтів на місяць. Згодом він вирішив залишити навчання та займатися бізнесом.

На початку 2024 року Леон почав проводити прямі ефіри на платформі Tilt — застосунку для онлайн-аукціонів у реальному часі. За його словами, перший стрим приніс йому 65 фунтів за годину. У 2024 році обсяг його продажів сягнув 25 тисяч фунтів, а вже у 2025 році — 560 тисяч фунтів стерлінгів.

Станом на 2026 рік, як стверджує Леон, продажі вже наближаються до 400 тисяч фунтів. Спочатку товар зберігався у його спальні та у вільній кімнаті бабусі, а згодом він орендував приміщення площею 3000 квадратних футів.

Леон розповів, що під час прямих ефірів продає від 30 до 60 товарів на годину. Кожен аукціон стартує з 1 фунта стерлінгів і триває 15 секунд. Найдорожчим товаром, який він продавав, стала нова куртка Moncler за 780 фунтів.

На гроші від бізнесу Леон уже побував у Сінгапурі, Таїланді та на Канарських островах, а також возив бабусю до Амстердама після того, як вона дозволила йому використовувати вільну кімнату для зберігання товарів.

«Я зрозумів, що не хочу виконувати жодну звичайну роботу, і я насправді не хочу, щоб хтось вказував мені мій робочий графік. Відтоді я ніколи не озирався назад і просто довіряв собі», — зазначив Леон.

