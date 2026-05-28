Військовий відверто розповів про ухилянтів, які ховаються в охопленому війною місті

Ухилянти у Костянтинівці / © 93-тя ОМБр Холодний Яр/Facebook

Зі страхом мобілізації стикаються чоловіки не лише у тиловому Києві, Одесі чи Львові, а й ті, хто роками сидить під авіаударами та наближається до смертельної загрози. Зокрема, така ситуація склалася у Костянтинівці — до міста вже просуваються росіяни, а деякі українські чоловіки не виходять на евакуацію, адже бояться мобілізації.

Про це розповів офіцер 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського «Сміян» у програмі «Спец.кор».

Ховаються у самому пеклі бойових дій

Військовий поділився, що нині у Костянтинівці лишається близько 2000 людей. Місто майже повністю зруйноване — до нього стрімко просувається ворог. Серед цих двох тисяч людей є і військовозобов’язані, які ховаються серед руїн, адже бояться мобілізації.

Зараз евакуація з Костянтинівки є надважким і майже нереальним завданням.

«Місто значною мірою зруйноване, проте за різними оцінками там ще можуть знаходитися від 1500 до 2000 місцевих мешканців. І, як не дивно, це не лише особи похилого віку, які свого часу вирішили не евакуйовуватись з огляду на вік, як кажуть мої батьки: „я тут народився, я тут і помру“, але є певна кількість чоловіків призовного віку, які не евакуювалися саме через побоювання мобілізації і тепер ховаються від війни в самому пеклі бойових дій», — розповів боєць.

Автомобільного руху з Костянтинівки в бік Олексієво-Дружківки майже немає, тому евакуація ускладнена. Вихід пішки — важке завдання навіть для підготовлених морпіхів.

Проте час від часу люди наважуються вийти, коли вдається підібрати вдалу погоду, яка заважає працювати російським дронам.

Російський наступ: останні новини

Нагадаємо, за оцінками аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), у рамках весняно-літньої кампанії російські окупанти зосереджують зусилля на двох ключових напрямках. На Сумщині ворог надає пріоритет штурмам на схід і південний схід від обласного центру вздовж міжнародного кордону.

Зокрема, зафіксовано захоплення Миропільського та просування окупаційних військ на 2–3 кілометри вглиб української території в окремих прикордонних районах.

На Донецькому напрямку Росія готується посилити наступ із метою захопити весь Донбас до осені, для чого вже перекидає резерви. Окупанти планують механізовані штурми, завдають ударів по логістичних маршрутах ЗСУ на Лиманському напрямку та проводять інфільтраційні дії на Слов’янському напрямку, зокрема біля Рай-Олександрівки

Активізація піхотних і механізованих атак РФ очікується протягом наступного місяця з появою «зеленки» та погіршенням погоди, що обмежить роботу безпілотників.

Наразі під контролем України залишається близько 20% території Донеччини. Основу української оборони тут складає «пояс фортець» — потужна, інженерно захищена агломерація Слов’янськ-Краматорськ-Дружківка-Костянтинівка, яку додатково прикривають укріпрайони в містах Лиман та Добропілля.

За словами офіцера 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади ДШВ Сергія Колесниченка, ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках залишається контрольовано-напруженою. Наразі підстав говорити про формування ворогом ударних угруповань для масштабного чи масового наступу немає.

Російські війська зберігають наступальний потенціал, проте через тиск ЗСУ змушені діяти епізодично й обмежено — переважно силами малих штурмових груп, за допомогою FPV-дронів та спроб ударів по українській логістиці. ЗСУ проводять контратаки та системно зривають плани ворога.

