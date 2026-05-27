Костянтинівку рівняють із землею і перетворюють на руїну: DeepState про ситуацію на фронті (мапа)
На Покровському напрямку ворог нарощує сили та застосовує дрони, ускладнюючи оборону українських військ.
Ситуація на напрямку Покровськ-Мирноград-Костянтинівка залишається напруженою. Противник продовжує нарощувати присутність і розширювати зону контролю, використовуючи дрони та тактику поступового просування.
Про це повідомляють аналітики DeepState.
Після активних бойових дій у районах Покровська та Мирнограда ворог, за наявними даними, закріплюється в міській забудові та підтягує додаткові сили, зокрема операторів безпілотників, які ускладнюють роботу українських підрозділів.
Зазначається, що противник намагається розширювати контроль і рухатися вглиб української оборони, використовуючи перевагу в повітряній розвідці на тактичному рівні.
Тиск в районі Родинського
Окремий тиск фіксується в районі Родинського. Місто поступово потрапляє в зону активних бойових дій, однак українські Сили оборони продовжують стримувати просування противника, періодично застосовуючи авіаційну підтримку. Родинське розглядається як важливий логістичний вузол для подальших бойових дій у напрямку населених пунктів південніше Добропілля.
Водночас у районі Костянтинівки спостерігається ускладнення ситуації. Фіксується тактика «просочування», коли противник намагається закріплюватися в навколишніх населених пунктах і поступово проникати в міську забудову.
Паралельно тривають інтенсивні обстріли, які руйнують інфраструктуру міста, що суттєво ускладнює його подальше утримання у разі ескалації.
Тим часом у ЗСУ критично не вистачає особового складу. Проте БпЛА частково компенсують цей дефіцит, кажуть в DeepState.