Костянтинівку рівняють із землею і перетворюють на руїну: DeepState про ситуацію на фронті (мапа)

Костянтинівка / © Associated Press

Ситуація на напрямку Покровськ-Мирноград-Костянтинівка залишається напруженою. Противник продовжує нарощувати присутність і розширювати зону контролю, використовуючи дрони та тактику поступового просування.

Про це повідомляють аналітики DeepState.

Після активних бойових дій у районах Покровська та Мирнограда ворог, за наявними даними, закріплюється в міській забудові та підтягує додаткові сили, зокрема операторів безпілотників, які ускладнюють роботу українських підрозділів.

Зазначається, що противник намагається розширювати контроль і рухатися вглиб української оборони, використовуючи перевагу в повітряній розвідці на тактичному рівні.

Бої за Покровськ, Мирноград і Костянтинівку - ворог нарощує сили / © Deepstatemap

Тиск в районі Родинського

Окремий тиск фіксується в районі Родинського. Місто поступово потрапляє в зону активних бойових дій, однак українські Сили оборони продовжують стримувати просування противника, періодично застосовуючи авіаційну підтримку. Родинське розглядається як важливий логістичний вузол для подальших бойових дій у напрямку населених пунктів південніше Добропілля.

Водночас у районі Костянтинівки спостерігається ускладнення ситуації. Фіксується тактика «просочування», коли противник намагається закріплюватися в навколишніх населених пунктах і поступово проникати в міську забудову.

Паралельно тривають інтенсивні обстріли, які руйнують інфраструктуру міста, що суттєво ускладнює його подальше утримання у разі ескалації.

Тим часом у ЗСУ критично не вистачає особового складу. Проте БпЛА частково компенсують цей дефіцит, кажуть в DeepState.

