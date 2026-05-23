Чи справді Україна втратила Покровськ: DeepState та ДШВ пояснили ситуацію

Чи втратила Україна Покровськ / © Associated Press

Реклама

Аналітики DeepState повідомили, що Покровськ і Мирноград повністю окуповані. Проте у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ, який відповідає за оборону цих міст, спростували інформацію про повну окупацію Покровська.

Про окупацію Покровська та Мирнограда заявив співзасновник DeepState Роман Погорілий в інтерв’ю Radio NV.

Окупація Покровська та Мирнограда: чи правда це

За словами Романа Погорілого, Мирноград та Покровськ нібито вже окуповані росіянами. Він додав, що у Генштабі цього не визнають.

Реклама

«Згадати тільки той „штурм“ 425, де ми просто бездарно втратили людей і техніку, бо була задача залетіти в Покровськ та утримати якісь околиці… Ми його втратили. Збережімо життя людей, працюймо якось по-іншому. Чомусь у вищому військовому командуванні вважають, що це неправильно. Треба до останнього тримати Покровськ, бо якась там інформаційна війна, ще щось», — заявив Погорілий.

На його слова відреагували у 7-му корпусі швидкого реагування ДШВ. Там у коментарі hromadske старший офіцер відділу комунікацій лейтенант Сергій Лефтер повідомив, що оборонна операція Покровська ще триває.

«Триває оборонна операція Покровська. Сили оборони продовжують утримувати окремі позиції на північних околицях міста», — зазначив військовий.

Один з офіцерів 25-ї повітряно-десантної бригади також заявив, що ЗСУ утримують деякі позиції у Покровську.

Реклама

«Реально позиції є, реально люди є. Ми їх бачимо, ми їх годуємо, ми бачимо, як вони вибігають і забирають свої посилки або десь відпрацьовують по противнику», — розповів захисник.

Також аналітик повідомив, що російські окупанти нарощують кількість військ на Донеччині та готують плацдарм для подальшого наступу. За словами Погорілого, росіяни можуть використати окуповані міста України для наступу на Добропілля, а також для посилення тиску на українську логістику.

Попри все, ситуація на Покровському напрямку залишається найскладнішою на фронті.

Аналітики ISW фіксують продовження російських наступів на Покровському напрямку. Проте суттєвих проривів не мають. Ворог стикається з великими втратами техніки та особового складу. Триває постійна боротьба за позиції, ситуація динамічна.

Реклама

Також в Інституті вивчення війни додали, що ЗСУ продовжують локальні просування в окремих частинах Покровська.

Війна в Україні: останні новини

Від початку 2026 року ЗСУ звільнили 590 кілометрів квадратних української території. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 22 травня.

Крім того, колаборант та «очільник» окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо підписав «указ» про обмеження руху транспорту так званою трасою «Новоросія» (Р-280). Обмеження пов’язані з тим, що українські дрони почали завдавати ударів по цій дорозі.

Вони не стосуватимуться вантажів військового та спеціального призначення, ліків, палива, техніки для відновлення інфраструктури, а також деяких продуктів.

Реклама

Так звана траса «Новоросія» — це важлива російська військово-логістична автомагістраль протяжністю 500–600 км, яка з’єднує Ростов-на-Дону з тимчасово окупованим Кримом.

Цей маршрут пролягає вздовж Азовського моря через тимчасово окуповані українські міста, зокрема Маріуполь, Бердянськ та Мелітополь.

Новини партнерів