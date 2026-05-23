НАТО на порозі великої війни: про що попереджає нардеп

Війна вже розповзається на території країн НАТО. Доки Україна відбиває російські атаки — Європа має час підготуватися до ймовірних атак.

Про це заявив очільник делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв в ефірі Вечір.LIVE.

Він прокоментував інциденти з безпілотниками поблизу кордонів країн Альянсу. За його словами, ключовим є не питання походження дронів, а сам факт того, що війна вже виходить за межі території України.

«Причинами таких випадків можуть бути як бойові дії поблизу кордонів, так і вплив систем радіоелектронної боротьби, через які безпілотники можуть втрачати координати та змінювати маршрут», — сказав він.

Також депутат наголосив, що Україна зараз стримує російську агресію та дає європейським країнам час для підготовки власної оборони.

«Поки ми використовуємо свої дрони проти Російської Федерації, ми даємо Європі час підготуватися до протистояння з РФ», — додав він.

Загроза для НАТО — що відомо

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що загроза для країн НАТО з боку Росії стане реальністю не через роки, а за кілька найближчих місяців.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, додав, що, хоча сьогодні в Москви немає ресурсів для повномасштабної війни проти Європи, не можна відкидати, що до 2028 року вони можуть з’явитися. Це стане можливим, якщо в Росії проведуть мобілізацію.

