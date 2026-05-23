Мариновані печериці: рецепт смачної літньої закуски

Мариновані печериці tiktok.com/@katarinacooks

Реклама

Сезон домашніх закусок офіційно відкрито, тож поки одні експериментують із малосольними овочами чи літніми салатами, у соцмережах стрімко набирає популярності ще одна страва — мариновані печериці.

На сторінці Katarina_cooks розповіли про рецепт, який уже називають ідеальною закускою до святкового столу, пікніка чи просто вечері «без приводу».

Інгредієнти

печериці 500 г

морква 100 г

корінь селери 100 г

зелень 10 г

корінь хрону ½ ч. л

часник 4–5 зубчиків

Для відварювання

вода 2 л

лавровий лист 2–3 шт.

запашний перець 5 горошин

чорний перець 5 горошин

сіль 2 ст. л

Для маринаду

цукор 2 ст. л

оцет 6% 5 ст. л

сіль ½ ч. л

рослинна олія 70 г

Мариновані печериці tiktok.com/@katarinacooks

Приготування

Спочатку гриби потрібно правильно відварити. У киплячу воду додати лавровий лист, чорний та запашний перець, сіль, а потім — цілі печериці. Варити лише 5–7 хв, цього достатньо, щоб гриби залишилися пружними та не втратили текстуру. Після цього воду злити та дати печерицям охолонути. Моркву та корінь селери натерти на корейській тертці. Зелень і гострий перець дрібно нарізати. Хрін натерти, а часник пропустити через прес. Усі інгредієнти змішати разом із грибами та додати оцет, цукор, сіль і рослинну олію. Після цього закуску потрібно добре перемішати та поставити у холодильник щонайменше на 2 години.

У цьому рецепті ідеально збалансовано одразу кілька текстур: м’які соковиті гриби, хрусткі овочі, свіжа зелень і легка гострота хрону та часнику. А оцтовий маринад із невеликою кількістю цукру створює той самий «магазинний» смак, тільки значно свіжіший та делікатніший.

Реклама

Новини партнерів