Маринованные шампиньоны: рецепт вкусной летней закуски

Маринованные шампиньоны tiktok.com/@katarinacooks

Сезон домашних закусок официально открыт, поэтому пока одни экспериментируют с малосольными овощами или летними салатами, в соцсетях стремительно набирает популярность еще одно блюдо — маринованные шампиньоны.

На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте, который уже называют идеальной закуской к праздничному столу, пикнику или просто ужину «без повода».

Ингредиенты

шампиньоны 500 г

морковь 100 г

корень сельдерея 100 г

зелень 10 г

корень хрена ½ ч. л

чеснок 4-5 зубчиков

Для отваривания

вода 2 л

лавровый лист 2-3 шт.

душистый перец 5 горошин

черный перец 5 горошин

соль 2 ст. л

Для маринада

сахар 2 ст. л

уксус 6% 5 ст. л

соль ½ ч. л

растительное масло 70 г

Приготовление

Сначала грибы нужно правильно отварить. В кипящую воду добавить лавровый лист, черный и душистый перец, соль, а затем — целые шампиньоны. Варить всего 5-7 мин, этого достаточно, чтобы грибы остались упругими и не потеряли текстуру. После этого воду слить и дать шампиньонам остыть. Морковь и корень сельдерея натереть на корейской терке. Зелень и острый перец мелко нарезать. Хрен натереть, а чеснок пропустить через пресс. Все ингредиенты смешать вместе с грибами и добавить уксус, сахар, соль и растительное масло. После этого закуску нужно хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

В этом рецепте идеально сбалансировано сразу несколько текстур: мягкие сочные грибы, хрустящие овощи, свежая зелень и легкая острота хрена и чеснока. А уксусный маринад с небольшим количеством сахара создает тот же «магазинный» вкус, только значительно свежее и деликатнее.

