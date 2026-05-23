Рецепты
79
Маринованные шампиньоны: рецепт вкусной летней закуски

Маринованные шампиньоны пикантные, сочные, с легкой остротой и ароматом чеснока и зелени, они легко могут конкурировать даже с ресторанными закусками, а главное, они готовятся значительно проще, чем кажется.

Маринованные шампиньоны tiktok.com/@katarinacooks

Сезон домашних закусок официально открыт, поэтому пока одни экспериментируют с малосольными овощами или летними салатами, в соцсетях стремительно набирает популярность еще одно блюдо — маринованные шампиньоны.

На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте, который уже называют идеальной закуской к праздничному столу, пикнику или просто ужину «без повода».

Ингредиенты

  • шампиньоны 500 г

  • морковь 100 г

  • корень сельдерея 100 г

  • зелень 10 г

  • корень хрена ½ ч. л

  • чеснок 4-5 зубчиков

Для отваривания

  • вода 2 л

  • лавровый лист 2-3 шт.

  • душистый перец 5 горошин

  • черный перец 5 горошин

  • соль 2 ст. л

Для маринада

  • сахар 2 ст. л

  • уксус 6% 5 ст. л

  • соль ½ ч. л

  • растительное масло 70 г

Маринованные шампиньоны tiktok.com/@katarinacooks

Приготовление

  1. Сначала грибы нужно правильно отварить. В кипящую воду добавить лавровый лист, черный и душистый перец, соль, а затем — целые шампиньоны.

  2. Варить всего 5-7 мин, этого достаточно, чтобы грибы остались упругими и не потеряли текстуру.

  3. После этого воду слить и дать шампиньонам остыть.

  4. Морковь и корень сельдерея натереть на корейской терке.

  5. Зелень и острый перец мелко нарезать.

  6. Хрен натереть, а чеснок пропустить через пресс.

  7. Все ингредиенты смешать вместе с грибами и добавить уксус, сахар, соль и растительное масло.

  8. После этого закуску нужно хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 2 часа.

В этом рецепте идеально сбалансировано сразу несколько текстур: мягкие сочные грибы, хрустящие овощи, свежая зелень и легкая острота хрена и чеснока. А уксусный маринад с небольшим количеством сахара создает тот же «магазинный» вкус, только значительно свежее и деликатнее.

