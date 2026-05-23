Маринованные шампиньоны: рецепт вкусной летней закуски
Маринованные шампиньоны пикантные, сочные, с легкой остротой и ароматом чеснока и зелени, они легко могут конкурировать даже с ресторанными закусками, а главное, они готовятся значительно проще, чем кажется.
Сезон домашних закусок официально открыт, поэтому пока одни экспериментируют с малосольными овощами или летними салатами, в соцсетях стремительно набирает популярность еще одно блюдо — маринованные шампиньоны.
На странице Katarina_cooks рассказали о рецепте, который уже называют идеальной закуской к праздничному столу, пикнику или просто ужину «без повода».
Ингредиенты
шампиньоны 500 г
морковь 100 г
корень сельдерея 100 г
зелень 10 г
корень хрена ½ ч. л
чеснок 4-5 зубчиков
Для отваривания
вода 2 л
лавровый лист 2-3 шт.
душистый перец 5 горошин
черный перец 5 горошин
соль 2 ст. л
Для маринада
сахар 2 ст. л
уксус 6% 5 ст. л
соль ½ ч. л
растительное масло 70 г
Приготовление
Сначала грибы нужно правильно отварить. В кипящую воду добавить лавровый лист, черный и душистый перец, соль, а затем — целые шампиньоны.
Варить всего 5-7 мин, этого достаточно, чтобы грибы остались упругими и не потеряли текстуру.
После этого воду слить и дать шампиньонам остыть.
Морковь и корень сельдерея натереть на корейской терке.
Зелень и острый перец мелко нарезать.
Хрен натереть, а чеснок пропустить через пресс.
Все ингредиенты смешать вместе с грибами и добавить уксус, сахар, соль и растительное масло.
После этого закуску нужно хорошо перемешать и поставить в холодильник минимум на 2 часа.
В этом рецепте идеально сбалансировано сразу несколько текстур: мягкие сочные грибы, хрустящие овощи, свежая зелень и легкая острота хрена и чеснока. А уксусный маринад с небольшим количеством сахара создает тот же «магазинный» вкус, только значительно свежее и деликатнее.