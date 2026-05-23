Предложение Германии предоставить Украине "ассоциированное" членство в ЕС несправедливо — Зеленский

Президент считает, что пора двигаться Украине до вступления в ЕС.

Президент Украины Владимир Зеленский в письме к лидерам ЕС заявил, что предложение Германии предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Европейского Союза является «несправедливым», поскольку это лишит Киев права голоса в рамках блока.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо, которое агентство получило в свое распоряжение.

«Было бы несправедливо, если бы Украина присутствовала в Европейском Союзе, но оставалась без права голоса. Пора двигаться вперед в направлении полноправного и содержательного членства Украины», — написал Владимир Зеленский.

Президент считает, что смещение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана после выборов в прошлом месяце создало возможность для существенного прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц предложил разрешить Украине участвовать в заседаниях ЕС без права голоса как промежуточный шаг к полноправному членству в Евросоюзе.

Накануне издание Financial Times написало, что Франция и Германия, отвергнув предложения Еврокомиссии, предлагают предоставить Украине «символическое» членство в ЕС, что исключает доступ Киева к общему бюджету блока и право голоса при принятии решений до получения полноценного членства. В Берлине вообще настаивают на статусе «ассоциированного члена» для Украины, в Париже — «интегрированного государства».

