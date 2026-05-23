Эбола выходит из-под контроля: вспышка вируса охватывает новые регионы

Эбола вернулась / © Associated Press

В Конго резко ухудшается ситуация со вспышкой Эболы — медики не успевают отслеживать заражение, а вирус уже добрался до нескольких провинций.

Об этом пишет Bloomberg.

По данным Министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, по состоянию на 21 мая в стране подтвердили 83 случая заражения Эболой, еще 746 случаев остаются под подозрением.

В настоящее время вирус распространился уже на три провинции страны, в частности, Южное Киву вблизи границы с Руандой. Некоторые случаи заболевания также подтвердили в соседней Уганде.

В Конго ухудшается ситуация с вирусом Эболы

В Уганде принятые меры оказались эффективными в сдерживании лихорадки, в то время как у Конго потенциал быстрого распространения этого вируса очень высок.

Всемирная организация здравоохранения повысила риск превращения штамма Эболы в национальную вспышку в Демократической Республике Конго в «очень высокий».

«Сейчас мы пересматриваем нашу оценку риска очень высокого на национальном уровне, высокого на региональном уровне и низкого на глобальном уровне», — заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус.

«Потенциал быстрого распространения этого вируса высок, очень высок, и это изменило всю динамику», — сказал Абдирахман Махамуд, директор ВОЗ по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации.

Между тем в соседней Уганде, по словам Тедроса, приняты меры, включая интенсивное отслеживание контактов и отмену массовых собраний, оказались эффективными в сдерживании распространения вируса.

Что такое Эбола

Вирус был впервые обнаружен в 1976 году у реки Эбола на территории нынешнего Конго. Первые вспышки произошли в отдаленных селах Центральной Африки, расположенных вблизи тропических лесов. Болезнь, вызываемая вирусом Эбола — тяжелое, часто смертельное заболевание человека и приматов.

Вирус передается людям от диких животных, таких как крыланы, дикобразы и приматы. Эбола распространяется при непосредственном контакте с кровью, органами или другими биологическими жидкостями инфицированных людей, а также поверхностями и предметами, загрязненными этими жидкостями.

Симптомы включают лихорадку, сильную утомляемость, головную боль, боль в мышцах, боль в горле, рвоту и диарею. В тяжелых случаях болезнь может привести к кровотечениям, полиорганной недостаточности и смерти.

