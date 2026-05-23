Усик и Верховен дали последние комментарии перед боем возле пирамид

Усик — Верховен / instagram.com/matchroomboxing

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинец Александр Усика и нидерландский кикбоксер Рико Верховен дали последние комментарии перед боем.

Соперники поделились ожиданиями от грядущего поединка во время официальной церемонии взвешивания.

"Верховен — опасный парень, абсолютный чемпион в крузервейте. Это парень, который владеет не только ногами, но и руками тоже, это опасно. Знаете, я каждый раз полностью сфокусирован, потому что он — боец. Я не расслабляюсь типа: "О, это легкие деньги". Нет, он — боец, поэтому у меня стопроцентная концентрация", — сказал Усик.

"Было шесть месяцев безумно тяжелой работы, и я считаю, что мы полностью вошли в мир бокса. Очень благодарен за всю работу, которую мы проделали вместе с командой, и я очень счастлив и уверен, что мы здесь и я всегда уважаю своего соперника при любых обстоятельствах", — сказал Верховен.

Отметим, что вес Усика накануне боя составил 105,8 кг — это рекордный результат в его карьере. Под Верховеном весы показали 117,3 кг.

После церемонии взвешивания Усик и Верховен провели финальную битву взглядов.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Главный бой Усик — Верховен начнется после поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени .

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

