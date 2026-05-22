Усик и Верховен устроили финальную дуэль взглядов перед боем

В пятницу, 22 мая, состоялась официальная церемония взвешивания накануне боя чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе украинца Александра Усика и нидерландского кикбоксера Рико Верховена.

Во время церемониального взвешивания вес Усика составил 105,8 кг, тогда как под Верховеном весы показали 117,3 кг.

Такие же результаты украинец и нидерландец показали и во время технического взвешивания.

Это самый большой вес в карьере Усика. До этого рекордный вес украинского боксера был перед его предыдущим поединком против британца Даниеля Дюбуа в июле прошлого года — 103,1 кг.

После церемонии взвешивания Усик и Верховен провели финальную битву взглядов. Она продолжалась больше минуты.

Когда бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен состоится по правилам бокса в субботу, 23 мая, в египетском городе Гиза, возле легендарных пирамид.

Главный бой Усик — Верховен начнется после поединков андеркарда, ориентировочно в 23:45 по киевскому времени .

На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем. Верховен получит его, если победит Усика.

Также Александр будет защищать титулы WBA и IBF. В случае поражения он потеряет эти пояса, но они не перейдут к Верховену, потому что нидерландец сейчас не входит в рейтинги организаций.

Кроме того, победитель боя Усик — Верховен получит специальный пояс WBC, который называется "Король Нила".

Где смотреть бой Усик — Верховен

Поединок Усик — Верховен покажет платформа онлайн-телевидения Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя доступна на нашем сайте.

На платформе будет доступен полный вечер бокса со всем файткардом, а также дополнительный контент накануне: пресс-конференция 21 мая и взвешивание 22 мая — на специальном канале Киевстар ТВ Усик-Верховен.

Событие будет доступно пользователям с подпиской на пакет Премиум HD, а также на его аналогах — тарифах с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

