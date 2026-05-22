Удары по российским ракетам и нефти: дальнобойные дроны разнесли секретные заводы под Москвой

Удары по Москве

«Война возвращается в родную гавань. Мы четко говорим россиянам: их государство должно закончить эту войну». Так Президент Владимир Зеленский прокомментировал комбинированную атаку украинских беспилотников по Москве и Московской области 17 мая.

Почему в российской столице, куда стянули все имеющееся ПВО, так и не сумели надежно закрыть небо, какие объекты ВПК оказались под ударом и почему у жителей Подмосковья началась истерика — в репортаже корреспондента ТСН Марии Васильевой.

Шок и паника в Подмосковье из-за атаки дронов

Реакция жителей Москвы и области во время атаки украинских дронов очень напоминала эмоции украинцев в первые дни полномасштабного вторжения. Такой же шок, животный страх, полное непонимание и растерянность. Россияне против собственной воли оказались в первом ряду, где взрывается небо, а иллюзия, что «война где-то далеко и их не касается», мгновенно сгорела.

Панические лайфы из российских пабликов и соцсетей:

«Я в таком шоке… (Звук громкого взрыва)… Никогда в жизни я не испытывала такого страха. (Еще один взрыв)… Посмотри, все едут. Мы сейчас берем машину и уходим отсюда! Очень боюсь. Шум стоит, гул. Господи, мне никогда еще так страшно в жизни не было. Просто трясет всю!».

«Я никогда не думала, что это коснется нашего города — Зеленограда. Нас бомбардируют с 4-х утра. Мне позвонил мой дедушка, сказал, что нас бомбардируют. Я вижу, как все горит. Я в шоке. Не думала, что война так нас коснется. Я просто не думала».

Что попало под атаку в Московской области

В результате дальнобойного налета были поражены стратегические предприятия. Пылало в районе Капотня — там под удар попал Московский нефтеперерабатывающий завод, который обеспечивает горючим всю столицу РФ и ее аэропорты. Объект горел, несмотря на то, что расположен за двумя линиями противовоздушной обороны. Также ярко пылала Солнечногорская нефтеналивная станция в подмосковном Дурыкино.

Однако самым болезненным стал прилет в так называемую «российскую Кремниевую долину» — город Зеленоград (административный округ Москвы в 30 км от центра). Здесь под удар попали:

Завод «Ангстрем " — ключевой производитель микроэлектроники для российских военных нужд. Научно-производственный комплекс «Элма " — технопарк из полутора сотен предприятий, которые производят датчики, оптику и компоненты двойного назначения. Именно здесь создают электронные «мозги» для российских ракет, которыми Кремль ежедневно разрушает украинские города.

«Зеленоград — это центральное место производства РФ микроэлектроники. Эта электроника используется в абсолютном большинстве российского вооружения, которое использует вообще российские электронные компоненты. А для некоторых систем, межконтинентальных баллистических ракет, то, конечно, это может быть лучшая продукция, которая в Зеленограде производится», — говорят аналитики.

Четыре кольца обороны, которые прорвал «рой»

Исторически, еще с советских времен, Москва строилась как главный военный хаб, максимально защищенный от любых атак. По словам военного эксперта Олега Каткова, этот регион имеет уникальную многослойную систему защиты.

Олег Катков, военный эксперт: «Это исторически так, что просто в Москву во времена СССР свозилось все. Вы должны понимать, что Москва — это единственная территория в Российской Федерации, которая защищена средствами противоракетной обороны для того, чтобы сбивать ядерные боевые части межконтинентальных баллистических ракет, настолько все защищено».

Воздушный щит Москвы состоит из четырех колец защиты: около 20 батарей С-400 (против ракет) и около сотни зенитных комплексов «Панцирь-С1» и ЗРК «Тор» (для перехвата дронов).

Однако украинские силы перехитрили эшелонированную оборону. Это была комбинированная атака роем БПЛА, тщательно спланированная с участием разведки. Специалисты заранее обнаружили «слепые зоны» радаров и проложили маршруты в обход покрытия. Дроны шли на сверхнизких высотах.

К тому же российские «Панцири» продемонстрировали техническое несовершенство: они просто игнорировали легкие медленные цели, принимая их за птиц, ведь настроены на металлоемкие объекты. Когда же дроны появились в прямой видимости, российские военные открыли хаотичную стрельбу. В плотной городской застройке это привело к тому, что снаряды ПВО попали в жилые дома самих россиян.

Жительница Подмосковья: «Это просто ужас. ПВО попало в соседний дом, в дом напротив…».

Что заявили россияне

Власти РФ мгновенно отреагировали своим традиционным способом — включили полную информационную блокаду. В регионе заблокировали интернет, людей об опасности никто не предупреждал, а мониторинговые каналы были зачищены, чтобы жители узнавали о прилетах исключительно из собственных окон. Это вызвало дополнительную ярость у местных.

Из обращения возмущенного жителя Подмосковья к российским СМИ: «Обращение к новостным пабликам нашей великой и могучей страны — России. Прошлой ночью разнесли весь город Лобня дронами. Страшно, мне мать звонила вся в слезах. Ужас полнейший. Что об этом пишут в новостях? Ничего, цыпленок, не пишут в новостях! В новостях пишут, что мы вообще всех др*чим, все четко, а там капец! И вот очень странно читать новости, что все хорошо, когда тебе мать в слезах звонит».

Реакция Зеленского на атаку по Москве

Однако останавливаться на этом Украина не планирует. Президент Владимир Зеленский отметил, что дальнобойное оружие кардинально меняет восприятие этой войны в мире, доказывая партнерам достижимость любых военных целей на территории агрессора.

Владимир Зеленский, президент Украины: «Эта наша дальнобойность — это то, что значительно меняет ситуацию и в целом восприятие российской войны в мире. Многие партнеры сейчас дают сигналы, что видят, что происходит и как все изменилось и в настроении относительно этой войны, и в достижимости российских целей на российской территории. Война вполне предсказуемо возвращается в „родную гавань“, и это четкий сигнал, что не стоит связываться с Украиной и идти несправедливой захватнической войной против другого народа».

Украинские Силы обороны в дальнейшем будут фокусироваться на методичном выжигании нефтеперерабатывающей и военной структуры РФ, поэтому лето для российской столицы обещает быть очень жарким.

