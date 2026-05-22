Реклама

В эти выходные погода в Украине готовит температурные контрасты и резкую смену синоптической ситуации в большинстве регионов. Пока в одних областях пройдут грозовые ливни со шквальным ветром и градом, в других будет царить летняя жара без осадков.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, в выходные погода в Украине будет «неоднородной».

Реклама

«В субботу на запад и север и на часть центральных областей распространится влияние антициклона, поэтому в этих регионах побудет без дождей. А вот на остальной территории атмосферный фронт еще поналивает дождей, будет греметь гроза, возможны шквалы и град!» — предупреждает Диденко.

В воскресенье осадки задержатся лишь на востоке и юго-востоке Украины, а под вечер дожди придут на Волынскую, Ровенскую и Житомирскую области. На остальной территории страны — без существенных осадков.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах от +23 до +28 градусов тепла, на юго-востоке еще задержится жара — там ожидается от +25 до +30 градусов выше нуля.

В Киеве в течение 23-24 мая будет сухо.

Реклама

«После сегодняшней практически жары температура воздуха несколько «осядет», станет свежее, в дневные часы субботы-воскресенья предполагается +21+23 градуса», — отмечает синоптик.

В свою очередь глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань отмечает, что 23 мая в Украине начнется перестройка: холодный атмосферный фронт с северо-запада проявится местами кратковременными грозовыми дождями и откроет путь воздуху с Балтики.

По словам метеоролога, температура ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля.

Погода в Украине в воскресенье, 24 мая, стабилизируется под влиянием масштабного антициклона «Zeno». Ожидается малооблачная погода без осадков, однако усилится поток прохладных воздушных масс. Температурные показатели составят: ночью от +10 до +15 градусов тепла, днем — от +19 до +24 градусов выше нуля.

Реклама

Какой будет погода в Украине 23 мая

По данным Украинского гидрометцентра, в Украине 23 мая будет переменчивая погода с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится, однако днем в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях вероятны кратковременные дожди.

Ветер будет дуть северный, в восточных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит от +12 до +17 градусов тепла, в западных областях ожидается от +8 до +13 градусов.

Днем воздух прогреется до +21…+26 градусов тепла, в юго-восточной части столбики термометров поднимутся до +25…+30 градусов тепла.

Погода в Украине 23 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Украине днем 23 мая. В частности, в восточных, южных, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Реклама

В этих регионах объявлен первый уровень опасности, желтый.

Синоптики предупреждают об опасных погодных условиях в нескольких областях Украины 23 мая / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

На Киевщине 23 мая синоптики прогнозируют облачную погоду с кратковременными прояснениями. Существенных осадков не предвидится.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 м/с.

Температура по области ночью будет колебаться в пределах от +12 до +17 градусов тепла, днем воздух прогреется до +21…+26 градусов выше нуля.

Реклама

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +15 до +17 градусов тепла, днем ожидается от +22 до +24 градусов выше нуля.

Погода во Львове

На Львовщине 23 мая погоду будет определять восточная периферия антициклона с центром над Польшей. Будет облачно с прояснениями, без осадков.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5 — 10 м/с. Температура ночью составит от +6 до +11 градусов тепла, днем ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днем воздух прогреется до +20…+22 градусов выше нуля.

Реклама

Погода в Харькове

В субботу, 23 мая, на Харьковщине будет капризная и штормовая погода с переменной облачностью. Синоптики предупреждают о первом (желтом) уровне опасности из-за сложных метеорологических условий.

Синоптики предупреждают о грозах и сильном ветре на Харьковщине 23 мая / © Укргидрометцентр

Ночью по всей территории области, включая областной центр, пройдет небольшой кратковременный дождь. Столбики термометров ночью покажут от +14 до +19 градусов тепла, а непосредственно в Харькове будет около 15-17 градусов. Ветер будет дуть с севера со скоростью 7-12 м/с.

Днем в регионе ожидаются кратковременные дожди, которые местами будут переходить в сильные ливни, особенно в самом Харькове, где прогнозируют значительные осадки.

Непогода будет сопровождаться грозами, градом и шквалистым усилением северного ветра до 15-20 м/с. Несмотря на грозовой фронт, день будет оставаться теплым: воздух в области прогреется до +23…+28 градусов тепла, а в городе термометры покажут от +25 до +27 градусов тепла.

Реклама

Погода в Одессе

В Одесской области 23 мая будет переменчивая погода. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, днем умеренные дожди, местами значительные. Также синоптики предупреждают о грозах и граде. Также днем местами во время грозы шквал 15-18 м/с.

Температура по области ночью составит от +13 до +18 градусов тепла, днем воздух прогреется до +23…+28 градусов выше нуля.

В Одессе температура воздуха ночью составит от +16 до +18 градусов тепла, днем — от +23 до 25 градусов выше нуля.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 23 мая будет облачная погода. Ночь пройдет без существенных осадков, однако днем выпадут кратковременные дожди, также ожидаются грозы, а в отдельных районах град.

Реклама

Ветер будет дуть северный со скоростью 7-12, днем во время грозы местами будут порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днем от +25 до +30 градусов тепла.

В Днепре столбики термометров будут показывать:

ночью от +16 до +18 градусов тепла;

днем от +27 до +29 градусов выше нуля.

Ранее синоптик рассказал, как сильнейший за 150 лет Эль-Ниньо изменит погоду

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров