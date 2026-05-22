- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 78
- Время на прочтение
- 1 мин
В киевском ТЦК отреагировали на избиение ветерана с инвалидностью: что заявили
Участников конфликта с ветераном Артемом Морозом в Киеве будут привлечены к дисциплинарной ответственности.
В киевском ТЦК назначили проверку из-за потасовки между работником Шевченковского военкомата и ветераном войны Артемом Морозом.
Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
В городском ТЦК официально признали факт нарушения со стороны своих сотрудников, отметив, что между ними возникла конфликтная ситуация с применением физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана.
«Прямые участники конфликта и их руководство будут привлечены к дисциплинарной ответственности. По данному случаю руководством Киевского городского ТЦК и СП проводится служебное расследование, результаты которого будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки», — заявили в ведомстве.
В ТЦК также обратились к представителям медиа и общественности с призывом «пользоваться исключительно проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных или манипулятивных сообщений».
Напомним, в столице в Шевченковском районе представители группы оповещения избили действующего военного с инвалидностью I группы Артема Мороза, заставив его жену под угрозами удалить запись нападения.