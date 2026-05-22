ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
78
Время на прочтение
1 мин

В киевском ТЦК отреагировали на избиение ветерана с инвалидностью: что заявили

Участников конфликта с ветераном Артемом Морозом в Киеве будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Комментарии
ТЦК

ТЦК / © Цензор.нет

В киевском ТЦК назначили проверку из-за потасовки между работником Шевченковского военкомата и ветераном войны Артемом Морозом.

Об этом сообщил Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

В городском ТЦК официально признали факт нарушения со стороны своих сотрудников, отметив, что между ними возникла конфликтная ситуация с применением физической силы, которая в данном случае не может быть ничем оправдана.

«Прямые участники конфликта и их руководство будут привлечены к дисциплинарной ответственности. По данному случаю руководством Киевского городского ТЦК и СП проводится служебное расследование, результаты которого будут переданы в правоохранительные органы для предоставления правовой оценки», — заявили в ведомстве.

В ТЦК также обратились к представителям медиа и общественности с призывом «пользоваться исключительно проверенными источниками информации и воздерживаться от распространения недостоверных или манипулятивных сообщений».

Напомним, в столице в Шевченковском районе представители группы оповещения избили действующего военного с инвалидностью I группы Артема Мороза, заставив его жену под угрозами удалить запись нападения.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
78
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie