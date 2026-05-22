У київському ТЦК відреагували на побиття ветерана з інвалідністю: що заявили

ТЦК / © Цензор.нет

У київському ТЦК призначили перевірку через бійку між працівником Шевченківського військкомату та ветераном війни Артемом Морозом.

Про це повідомив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

У міському ТЦК офіційно визнали факт порушення з боку своїх співробітників, зазначивши, що між ними «виникла конфліктна ситуація із застосуванням фізичної сили, яка в даному випадку не може бути нічим виправдана».

«Безпосередні учасники конфлікту та їх керівництво будуть притягнути до дисциплінарної відповідальності. За даним випадком керівництвом Київського міського ТЦК та СП проводиться службове розслідування результати якого будуть передані до правоохоронних органів для надання правової оцінки», — заявили у відомстві.

У ТЦК також звернулися до представників медіа та громадськості із закликом «користуватися виключно перевіреними джерелами інформації та утримуватися від поширення недостовірних або маніпулятивних повідомлень».

Нагадаємо, у столиці в Шевченківському районі представники групи оповіщення побили чинного військового з інвалідністю І групи Артема Мороза, змусивши його дружину під погрозами видалити запис нападу.

