«Сюди йди!»: у мережі з'явилося відео жорсткого затримання чоловіків у Києві

ТЦК (ілюстративне фото) / © Цензор.нет

Реклама

У Києві поліція разом з ТЦК досить жорстко затримала двох чоловіків в громадському транспорті. У Мережі з’явилося відео, як троє правоохоронців та представник ТЦК виводять з громадського транспорту чоловіка.

У поліції Києва ТСН.ua розповіли, що інцидент стався вчора на проспекті Валерія Лобановського під час роботи групи оповіщення.

Один з правоохоронців різко повертається до трансопрту і вигукує: «Сюди йди на..й!». В дверях транспорту стоїть чоловік у цивільному і питає: «Куди, сюди?», але правоохоронець різко висмикує чоловіка з транспорту на зупинку. Між ними відбувається штовханина, чоловік у цивільному падає і його підхоплює чоловік у військовій формі. На відео чути, як двері транспорту закриваються і він їде.

Реклама

«На зупинці громадського транспорту було виявлено громадянина 1991 року народження. Під час перевірки документів встановлено, що громадянин є порушником правил військового обліку», - розповіли у поліції Києва.

Дата публікації 17:57, 14.05.26 Кількість переглядів 29 У Києві поліція і ТЦК жорстко затримали чоловіка в транспорті

На законну вимогу працівників поліції та представників ТЦК та СП проїхати до територіального центру комплектування для уточнення облікових даних та складання відповідних адмінматеріалів, громадянин відреагував відмовою, поводився агресивно та висловлював категоричне небажання виконувати законні вимоги.

«Після чого останній забіг до громадського транспорту. У зв’язку з цим, з метою припинення правопорушення та забезпечення виконання вимог чинного законодавства, до громадянина було застосовано адміністративне затримання», - розповіли правоохоронці.

Відносно чоловіка складено протокол адміністративного затримання та протокол про адміністративне правопорушення за ст. 210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію).

Реклама

Щодо другого чоловіка, якого висмикнули з транспорту, то у поліції кажуть, що наразі інформація щодо нього відсутня, до ТЦК доставили лише одного чоловіка – порушника правил військового обліку.

Мобілізація в Україні — що відомо про реформу ТЦК

Нагадаємо, в Україні триває загальна мобілізація, а у Верховній Раді періодично обговорюють можливу реформу ТЦК. Зокрема, йдеться про розподіл функцій територіальних центрів комплектування: частина працівників може займатися військовим обліком і мобілізацією, інша — соціальним супроводом військових, ветеранів та їхніх родин.

Водночас у парламенті зазначають, що від Міністерства оборони поки не надходило чітко оформлених законодавчих пропозицій щодо такої реформи.

Раніше повідомлялось, що в Україні зафіксовано катастрофічне зростання звернень щодо порушень прав громадян під час мобілізаційних заходів. Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив про тисячі випадків насильства та навіть летальні випадки у приміщеннях територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Реклама

Новини партнерів