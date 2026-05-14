Росія створює аналог українських Сил безпілотних систем: "Мадяр" попередив про нову загрозу

Командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді

Росія активно нарощує безпілотну компоненту своєї армії та фактично копіює модель українських Сил безпілотних систем. До кінця 2026 року чисельність особового складу, залученого до роботи з дронами, може зрости до 168 тисяч військових.

Про це в інтерв’ю «Українській правді» заявив командувач СБС Роберт «Мадяр» Бровді.

Росія швидко нарощує «армію дронів»

За словами Мадяра, станом на 1 квітня 2026 року у російській армії налічувалося близько 100 тисяч військових, які виконують безпілотні задачі. Уже на початку травня ця цифра зросла до 114 тисяч.

«На новий рік 2025/26 у них було 86 тисяч. Тобто вони на 28 тисяч приросли за 4 місяці», — сказав Бровді.

Він вважає, що до кінця року РФ цілком здатна досягти показника у 168 тисяч операторів і спеціалістів безпілотних систем.

«Копіюють українську франшизу»

Мадяр зазначив, що росіяни намагаються переймати український досвід та створюють власне угруповання Сил безпілотних систем.

«Вони фактично копіюють існуючу франшизу угруповання Сил безпілотних систем України. Власний досвід у них у певних моментах є, але в більшості вони стараються щось у нас украсти», — пояснив командувач СБС.

За його словами, російське командування піднімає рівень управління дроновими підрозділами до рівня заступника начальника Генштабу, що дозволить централізувати фінансування, виробництво та постачання безпілотників.

«Молнія»: дешевий дрон став масовою зброєю

Як приклад масштабування виробництва дронів у РФ Мадяр навів безпілотник «Молнія».

Раніше цей дрон переносив близько 5 кг вибухівки, мав дальність 20–25 км, легко виявлявся та збивався, коштував 3-4 тис. доларів.

Після втручання російської влади ціну знизили приблизно до 1,5 тисячі доларів, а вагу бойової частини збільшили до 10 кг.

Також держава зробила замовлення на 1,1 мільйона таких дронів.

«Середньостатистична бригада на смузі за день ловить на себе до 60 „Молній“, — заявив Бровді.

РФ масово використовує «Шахеди» та мобільний РЕБ

Командувач СБС також звернув увагу на масштаби використання дронів-камікадзе типу «Шахед».

За його словами, Росія запускає по 300–400 таких безпілотників на добу, що свідчить про значні виробничі та логістичні можливості.

Ще однією проблемою Мадяр назвав мобільні системи радіоелектронної боротьби, які російська піхота активно застосовує під час штурмів.

«Вони по 10 штук на позиції викладають, йдуть в атаку — і жоден типовий дрон не може зайти на ту піхоту, тому що вони фактично „під куполом“ йдуть», — пояснив він.

За словами Бровді, такі технології неможливо забезпечити «гаражним виробництвом» — це результат централізованого державного замовлення та масштабного фінансування.

