Зеленський доручив підготувати відповідь Росії після масованої атаки: що заявив

Зеленський зробив заяву після масованої атаки РФ / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський заявив, що доручив Силам оборони та спецслужбам підготувати можливі формати відповіді Росії після однієї з наймасштабніших повітряних атак за останній час.

Про це глава держави повідомив за підсумками засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

Росія випустила понад 1500 дронів і десятки ракет

За словами президента, головною темою Ставки стала доповідь військових щодо захисної операції під час масованого російського удару, який тривав майже дві доби — 13 та 14 травня.

Зеленський наголосив, що Росія застосувала «спеціальну терористичну тактику», заздалегідь накопичивши ракети та дрони, аби максимально ускладнити роботу української ППО.

«Загалом у хвилях масованих атак за 13 та 14 травня росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет різних типів», — повідомив президент.

За даними української влади сили ППО збили 94% дронів, а рівень перехоплення ракет становив 73%.

Водночас ключовою проблемою залишаються балістичні ракети та необхідність прикриття великої кількості об’єктів інфраструктури й міст.

Зеленський доручив посилити ППО

Під час Ставки президент разом із військовим командуванням, міністром оборони та міністром енергетики обговорив потреби системи протиповітряної оборони.

Йшлося, зокрема, про збільшення постачання радарів, посилення антибалістичних систем, забезпечення ракетами для ППО.

«Всі повинні зосередитись на антибалістичних системах та ракетах до них. Це пріоритет номер один», — заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що ефективність роботи української дипломатії у травні-червні оцінюватиметься, зокрема, за результатами щодо отримання додаткових систем ППО.

Наслідки ударів по Україні

Президент повідомив, що на Ставці заслухали доповіді щодо наслідків влучань у різних регіонах України — від Рівненщини та Івано-Франківщини до Києва та Харківської області.

Найскладніша ситуація, за словами Зеленського, залишається у Києві, де тривають пошуково-рятувальні роботи після руйнування під’їзду житлового будинку.

«Невідома доля майже 20 людей, які могли бути в цьому будинку. Станом на зараз відомо про сімох загиблих і 39 поранених тільки в Києві», — повідомив глава держави.

До ліквідації наслідків залучені рятувальники ДСНС, поліція, комунальні та медичні служби.

Україна готує відповідь

Наприкінці звернення Зеленський заявив, що доручив Силам оборони та спеціальним службам запропонувати варіанти відповіді на російський удар.

«Доручив Силам оборони України та спеціальним службам запропонувати можливі формати нашої відповіді на цей російський удар», — зазначив президент.

Додамо, що після російської атаки на Київ кількість жертв вкотре зросла.

Рятувальники дістали з-під завалів ще двох загиблих. Пошуки людей під завалами тривають.

