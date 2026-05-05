Прильоти по поїздах, вбиті люди та руїни в житлових кварталах: РФ масовано атакувала міста України (фото, відео)

Російські війська у вівторок, 5 травня, влаштували масовану атаку по Україні, застосувавши дрони й балістичні ракети. Десятки людей пострадали, є, на жаль, і жертви. Руйнувань зазнала цивільна і критична інфраструктура.

Росіяни тероризували Харків

Уранці 5 травня Харків опинився під атакою російських безпілотників — у місті пролунала серія вибухів.

За даними міського голови Ігоря Терехова та місцевих журналістів, перший удар дрона стався у Холодногірському районі. Там відомо про постраждалих — щонайменше одна жінка 55 років зазнала гострої реакції на стрес. Після вибухів у місті виникла пожежа, над Харковом густий чорний дим.

Пізніше уточнили, що місто обстріляли ще й ракетами — в Основ’янському районі зафіксовано два влучання. Одна ракета влучила у відкриту територію, пошкодивши дах і вікна житлової багатоповерхівки. Ще одне влучання сталося поблизу складських приміщень — там пошкоджено будівлі та автомобілі, що стояли поруч. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На місцях працюють екстрені служби, масштаби руйнувань уточнюються.

Обстріл Київщини

Російські війська здійснили чергову нічну атаку на Київську область. Гатили дронами.

Унаслідок удару постраждали троє людей. У Вишгородському районі травмовано чоловіка 1971 року народження — у нього виявили дрібні уламкові поранення обличчя. Медики надали допомогу на місці, госпіталізація не знадобилася.

Пошкодження зафіксовані у двох районах області. У Броварському районі вибуховою хвилею пошкоджено фасад багатоповерхового будинку, два приватні будинки та автомобіль. У Вишгородському районі руйнувань зазнали два приватні будинки, будівля АЗС, десять авто та територія одного з підприємств.

На місцях працюють екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та допомагають мешканцям.

Жахливий удар по Полтавщині

У ніч проти 5 травня російські війська атакували Полтавську область ракетами та ударними дронами. Загинуло щонайменше четверо людей, ще десятки отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними влади, у Полтавському районі зафіксовано прямі влучання та падіння уламків на двох локаціях. Частину постраждалих госпіталізували, зокрема кілька людей перебувають у тяжкому стані в реанімації.

Також повідомляється про пошкодження промислового підприємства та залізничної інфраструктури. Через руйнування без газопостачання залишилися тисячі абонентів.

Екстрені служби працювали на місцях.

Під час ліквідації масштабної пожежі рятувальниками ДСНС ворог повторно вдарив ракетою по локації. За даними МВС, унаслідок атаки загинули двоє рятувальників — Віктор Кузьменко та Дмитро Скриль. Ще 37 осіб отримали поранення. У відомстві зазначають, що удар був навмисно завданий по рятувальниках, які працювали на місці попереднього влучання. На об’єкті зафіксовано значні руйнування та втрати у видобутку газу.

Як повідомив керівник ОВА Віталій Дяківнич, кількість жертв зросла до п’яти. Серед них — троє працівників нафтогазового підприємства.

Додається, що 5 та 6 травня у Полтавській області оголошено Дні жалоби.

Ранкова атака на Запоріжжя

У Запоріжжі вранці 5 травня пролунали вибухи — місто перебувало під повітряною тривогою з самого світанку. Місцеві жителі та ЗМІ повідомляли про гучні звуки в різних районах обласного центру.

Повітряна тривога в Запоріжжі тривала з 04:46. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування БпЛА та керованих авіабомб.

За даними обласної військової адміністрації, напередодні російські війська завдали ракетних ударів по Запоріжжю. Внаслідок атак у місті, а також у Вільнянську та Запорізькому районі, загинули троє людей.

Стало відомо, що атакою пошкоджено вікна та дах у будівлі в Олександрівському районі. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Вибухи в Одесі

В Одесі зранку 5 травня пролунали вибухи. Місто зазнало атаки російських ударних безпілотників. Над окремими районами здійнявся дим.

За попередньою інформацією, російські дрони атакували місто з акваторії Чорного моря. У частині районів фіксують наслідки влучань і пожежі.

Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

На Дніпропетровщині також лунали вибухи

РФ атакувала Дніпро — одна людина поранена. Через обстріл пошкоджено приватні будинки у житловому секторі.

У Дніпровському та Самарівському районах ворог обстріляв агропідприємство, автозаправну станцію, об’єкти інфраструктури та будинки.

Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Чернігівщина під ударом

Російські війська атакували Чернігівщину, унаслідок чого є постраждалі.

У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської громади, внаслідок удару по приватному сектору зайнявся житловий будинок. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Поранення отримали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження, їх госпіталізували до медзакладу.

Також зафіксовано влучання по території лісництва — пожежу швикдо ліквідували.

Окупанти цілили і по залізниці

Російські війська вдарили по залізничній інфраструктурі одразу у трьох областях України:

на Харківщині ворожий дрон знищив вагон;

на Полтавщині безпілотник упав між коліями біля тепловоза, спричинивши займання вагона. Люди також не постраждали;

на Дніпропетровщині пошкоджено електровоз, який стояв на колії.

У всіх випадках, за словами Кулеби, люди були вчасно попереджені та убезпечені, жертв чи потерпілих немає. Рух триває.

РФ вдарила по газовидобувній інфраструктурі

Цієї ночі російська атака забрала життя трьох співробітників «Нафтогазу» і двох рятувальників ДСНС України. Ще 37 людей — зазнали поранень.

Ворог масовано вдарив по газовидобувній інфраструктурі «Нафтогазу» на Полтавщині та Харківщині.

«Били підступно й жорстоко — БПЛА та балістикою», — наголосили у відомстві.

Унаслідок ударів зафіксовано значні руйнування та втрати у видобутку газу.

Компанія висловила співчуття родинам загиблих, зазначивши, що розділяє їхній біль.

Скільки цілей збила ППО

Вночі та зранку 5 травня росіяни здійснили масовану повітряну атаку по Україні. Було випущено 11 балістичних ракет «Іскандер-М», а також 164 ударні та імітаційні БпЛА типів Shahed, «Гербера», «Італмас» і «Пародія».

Станом на 09:00 протиповітряна оборона знищила або подавила 1 балістичну ракету та 149 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Водночас зафіксовано влучання 8 ракет і 14 безпілотників у 14 локаціях, а також падіння збитих уламків у 10 місцях. Ще дві ракети не досягли цілей. Дані уточнюються.

Атака триває — в повітрі фіксуються ворожі БпЛА, громадян закликають дотримуватися правил безпеки.

Реакція Зеленського

Вночі та зранку 5 травня російська армія вдарила по різних областях України, вбивши рятувальників та цивільних. Український лідер Володимир Зеленський наголосив, що Москва вкотре показала звій цинізм: говорить про «тишу» на святкування «Дня побєди», а натомість вбиває напередодні.

Глава держави наголосив, що для миру «потрібні реальні кроки». Водночас, акцентував він, Україна діятиме дзеркально.

«Абсолютний цинізм — просити про тишу для проведення пропагандистських святкувань і завдавати таких ракетно-дронових ударів в усі дні перед тим. Кожного дня Росія може припинити вогонь, і це зупинить війну й наші відповіді», — наголосив президент.

