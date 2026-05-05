64-річний Джордж Клуні припиняє кінокар’єру: актор назвав причини свого рішення

Джордж Клуні / © Associated Press

Реклама

Актор Джордж Клуні оголосив про поступове відходження від активної кар’єри в Голлівуді, обираючи замість зйомок і режисури напрямок благодійності та суспільних ініціатив.

64-річний актор уперше публічно окреслив свої плани скоротити участь у кіноіндустрії. Він зробив заяву під час Chaplin Award Gala у Нью-Йорку. Клуні зізнався, що більше не відчуває потреби доводити щось професійно. Його фокус зміщується з кар’єрних амбіцій на особисті сенси. Водночас він не виключає поодиноких повернень до кіно. Такий поворот став несподіваним навіть для частини індустрії, повідомляє Page Six.

«Я буду займатися речами, які приносять мені більше задоволення, тому що я більше не женуся за кар’єрою», — поділився актор.

Реклама

Джордж Клуні / © Associated Press

Під час церемонії Клуні також говорив про власне ставлення до визнання. Він зазначив, що публічні похвали викликають у нього радше збентеження, ніж ейфорію. Актор згадав свій довгий шлях до успіху, який починався з другорядних ролей і телевізійних проєктів. Лише серіал «Швидка допомога» свого часу став для нього проривом. Тепер же він дедалі більше переосмислює, що для нього справді має значення.

«Знаєте, якщо з’явиться хороша роль — я її візьму!» — додав він.

Попри заяви про зміну пріоритетів, Клуні не планує повністю зникати з екранів. Він наголошує, що кіно залишається частиною його життя, але вже не головною метою. Основну увагу актор приділятиме «Clooney Foundation for Justice», яку він створив разом із дружиною Амаль 2016 року. Також у його планах — підтримка освітніх ініціатив для молоді у сфері кіно та телебачення в Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, нещодавно 48-річний Том Гарді на тлі серйозних проблем зі здоров’ям на тривалий час йде з кіно.

Реклама

Новини партнерів