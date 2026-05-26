Росія атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху

Україну в ніч проти 26 травня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

Сумщина — БпЛА на Низи.

Харків — БпЛА в напрямку міста.

Харківщина — БпЛА на Введенку, Донець, Балаклію.

БпЛА на Полтавщину із Сумщини.

Також моніторингові канали повідомляють про поодинокі БпЛА в інших областях України.

Раніше повідомлялося, що воєнна розвідка України опублікувала інтерактивну 3D-модель та повні технічні характеристики нового російського реактивного БпЛА «Герань-4», який ворог почав застосовувати на фронті.

Ми раніше інформували, що російська терористична армія вдруге за день завдала удару по місту Балаклія на Харківщині, знищивши культову споруду.

