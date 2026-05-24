Начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вкотре закликав громадян не наближатися до уламків збитих російських дронів та ракет, адже вони можуть становити смертельну загрозу.

Про це він заявив в інтерв’ю журналістці Новини.LIVE.

За словами Ігната, в Україні вже неодноразово траплялися випадки, коли люди гинули або отримували тяжкі поранення після спроб оглянути чи забрати уламки збитих «Шахедів».

«Люди думають: якщо впав — значить безпечний. Але це не так. Бойова частина може не розірватися, і це смертельно небезпечно», — наголосив Юрій Ігнат.

Він пояснив, що навіть невеликі за розміром дрони-імітатори можуть містити вибухівку та становити серйозну небезпеку для людей.

Представник Повітряних сил закликав українців у разі виявлення уламків негайно повідомляти Національну поліцію, рятувальників або місцеву владу.

«Не можна торкатися таких предметів чи намагатися їх переміщувати», — підкреслив Ігнат.

Масована атака Росії на Україну 24 травня — що відомо

У Повітряних силах нагадують, що після масованих атак Росії на території України можуть залишатися небезпечні фрагменти ракет, безпілотників та нерозірвані боєприпаси. Тому громадян просять бути особливо обережними та дотримуватися правил безпеки.

Зазначимо, що Київ пережив одну з наймасштабніших атак останнього часу.

Зокрема, цієї ночі РФ пошкодила Національний музей «Чорнобиль», який розташований на Подолі. також Унаслідок сьогоднішньої нічної масованої ракетної атаки на Україну було пошкоджено будівлю МЗС, розташовану в центрі Києва.

У музеї на Поштовій площі, повідомили, що руйнувань зазнали Церква Різдва Христового.

Унаслідок обстрілу на Лук’янівці постраждала Київська Мала опера.

Загалом, у ніч проти 24 травня РФ вкотре здійснила масований комбінований удар по столиці, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники. Під ворожим вогнем опинилися всі райони Києва.

