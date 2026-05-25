Завтра, 26 травня, в православному календарі день пам’яті святого апостола Карпа, одного з 70-ти. Про ранні роки святого Карпа збереглося небагато відомостей. Церковна традиція вказує, що він належав до першого покоління християн, які прийняли віру безпосередньо після проповіді Христа та Його учнів. Особливий духовний шлях Карпа пов’язують із його зустріччю та учнівством у Апостол Павло.

Саме Павло, за переданням, поставив Карпа на служіння та довірив йому пастирську опіку над християнською громадою в одному з міст Малої Азії або Фракії.

Святий Карп був поставлений єпископом і ревно опікувався розвитком християнської громади. Його служіння припало на час, коли Церква ще тільки формувалася, а християни часто зазнавали переслідувань.

У своїй діяльності він поєднував проповідь Євангелія, зміцнення віри новонавернених і боротьбу з язичницькими практиками, які були глибоко вкорінені в суспільстві того часу.

За церковним переданням, святий Карп зазнав переслідувань за свою віру. Його мужність і відданість Христу стали причиною конфлікту з місцевою владою та язичницьким середовищем.

Деякі джерела вказують, що він прийняв мученицьку смерть, засвідчивши свою віру до кінця. Його подвиг став символом непохитності ранніх християн, які не зрікалися Євангелія навіть перед лицем смерті.

Прикмети 26 травня

Рясна роса вранці — до ясної та стабільної погоди найближчими днями.

Якщо ввечері багато комарів і мошки — на потепління.

Дощ цього дня — до грибного літа, але й до частих літніх злив.

Що завтра не можна робити

Надмірний сон і бездіяльність цього дня ніби «відганяють» удачу. А після заходу сонця радять не прибирати в домі й не виносити сміття — разом із ним можна «винести» достаток. З тієї ж причини не радять давати гроші в борг увечері.

Що можна робити завтра

У народній традиції 26 травня відоме як Карпів день, або день Карпа Карполова. Здавна вважалося, що саме цього дня рибалка особливо щаслива: короп нібито сам іде до вудки. При цьому існує звичай — частину улову обов’язково віддати або поділитися з іншими, щоб зберегти удачу.

