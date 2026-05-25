У Норвегії затримали українського банкіра, якого розшукував Інтерпол - ЗМІ

Чоловіка затримали / © Associated Press

У Норвегії затримали керівника українського банку, який перебував у міжнародному розшуку від вересня 2025 року.

Про це повідомило норвезьке видання VG.

45-річний чоловік, чийого імені не називають, був затриманий під час прибуття до Крістіансанна на данському поромі.

«Він підтвердив свою особу, надавши документи. Його затримали на підставі міжнародного розшуку через Інтерпол. Зараз про затримання повідомляють українським органам влади», — повідомив виданню представник поліції Хеллек Руе з поліцейського округу Агдер.

45-річний чоловік підозрюється у систематичній економічній злочинності протягом кількох років. Згідно з постановою суду, він нібито зловживав своїм становищем співробітника фінансової установи, щоб привласнити кошти клієнтів.

Затриманий покинув Україн в липні 2021 року — і що його подальше місцеперебування було невідоме українській владі.

Справа бере свій початок улітку 2021 року, коли чоловік був керівником відділення банку в невеликому місті в Україні. У липні він зник — пішов на роботу і не повернувся. Пізніше його автомобіль було знайдено в іншому місті. Чоловіка оголосили в розшук як зниклого безвісти.

Лише через дев’ять днів поліція розшукала керівника фінустанови в готелі у іншому кінці країни. Він нібито пояснив своє зникнення проблемами в особистому житті. Невдовзі покинув Україну.

Незабаром після цього місцева газета опублікувала серйозні звинувачення від мешканців рідного міста чоловіка. Кілька людей заявили, що чоловік брав кредити на чужі імена та зловживав доступом до банківських рахунків. Банк, у якому працював українець, повідомив тоді, що проводить внутрішню перевірку.

