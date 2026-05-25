В Норвегии задержали украинского банкира, разыскиваемого Интерполом - СМИ

В Норвегии задержан руководитель украинского банка, который находился в международном розыске с сентября 2025 года.

Об этом сообщило норвежское издание VG.

45-летний мужчина, чьего имени не называют, был задержан во время прибытия в Кристиансанну на датском пароме.

«Он подтвердил свое лицо, предоставив документы. Он был задержан на основании международного розыска через Интерпол. Сейчас о задержании сообщают украинским органам власти», — сообщил изданию представитель полиции Хеллек Руе из полицейского округа Агдер.

45-летний мужчина подозревается в систематической экономической преступности в течение нескольких лет. Согласно постановлению суда, он якобы злоупотреблял своим положением сотрудника финансового учреждения, чтобы присвоить средства клиентов.

Задержанный покинул Украину в июле 2021 года — и что его дальнейшее местонахождение было неизвестно украинским властям.

Дело берет свое начало летом 2021 года, когда мужчина был руководителем отделения банка в небольшом городе в Украине. В июле он пропал — ушел на работу и не вернулся. Позже его автомобиль был найден в другом городе. Мужчину объявили в розыск как пропавшего без вести.

Только через девять дней полиция разыскала руководителя финучреждения в отеле в другом конце страны. Он якобы объяснил свое исчезновение проблемами личной жизни. Вскоре покинул Украину.

Вскоре после этого местная газета опубликовала серьезные обвинения от жителей родного города. Несколько человек заявили, что мужчина брал кредиты на чужие имена и злоупотреблял доступом к банковским счетам. Банк, в котором работал украинец, сообщил тогда, что проводит внутреннюю проверку.

