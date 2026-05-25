В Киев впервые прибыла лидер белорусской оппозиции Тихановская
У Светланы Тихановской запланирована встреча с руководством Украины.
Утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская специальным поездом прибыла в Киев. Начался ее первый визит в Украину, который проходит по приглашению президента Владимира Зеленского. Тихановскую сопровождают делегация демократических сил.
Об этом сообщает издание «Зеркало».
Вместе со Светланой Тихановской в украинскую столицу прибыли ее советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько, заместитель руководительницы Объединенного переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко, руководитель аппарата ОПК Валерий Мацкевич и представительница ОПК по социальным вопросам Ольга Зазулинская.
У Тихановской запланирована встреча с руководством Украины. Также она примет участие в Международном саммите городов и регионов. Это ежегодное событие в рамках деятельности Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, направленное на привлечение международной поддержки для восстановления страны.
Напомним, посетить Украину Тихановскую пригласил президент Владимир Зеленский. Предложение было сделано в конце января этого года в Вильнюсе во время их первой двусторонней встречи.
22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предложение Александра Лукашенко о встрече с Зеленским, анонсировал скорый визит Тихановской, отметив, что Киеву «есть с кем говорить по всем вопросам относительно Беларуси».
Визит проходит спустя сутки после массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев и другие украинские города в ночь на 24 мая. Светлана Тихановская осудила этот удар, заявив, что «террор поддерживается режимом Лукашенко». Она выразила солидарность с украинцами и веру в их победу. Президент Владимир Зеленский публично поблагодарил ее за поддержку.
Также напомним, что в последние недели высшие должностные лица Украины неоднократно делали заявления о Беларуси и Александре Лукашенко. Владимир Зеленский сообщал, что Россия рассматривает планы операций с беларусской территории, и предупреждал, что «руководство Беларуси должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут». Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди пригрозил Лукашенко, заявив, что Киев фиксирует пролет каждого «Шахеда» через Беларусь, и пообещал, что за «коридор для убийц» последует «расплата».