В Киев впервые прибыла лидер белорусской оппозиции Тихановская

На вокзале в Киеве Светлану Тихановскую встречал посол по особым поручениям МИД Украины Ярослав Чорногор. 25 мая 2026 года. Фото: «Зеркало»

Утром 25 мая лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская специальным поездом прибыла в Киев. Начался ее первый визит в Украину, который проходит по приглашению президента Владимира Зеленского. Тихановскую сопровождают делегация демократических сил.

Об этом сообщает издание «Зеркало».

Вместе со Светланой Тихановской в украинскую столицу прибыли ее советники Франак Вячорка, Денис Кучинский и Анатолий Лебедько, заместитель руководительницы Объединенного переходного кабинета (ОПК) Павел Латушко, руководитель аппарата ОПК Валерий Мацкевич и представительница ОПК по социальным вопросам Ольга Зазулинская.

У Тихановской запланирована встреча с руководством Украины. Также она примет участие в Международном саммите городов и регионов. Это ежегодное событие в рамках деятельности Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины, направленное на привлечение международной поддержки для восстановления страны.

Напомним, посетить Украину Тихановскую пригласил президент Владимир Зеленский. Предложение было сделано в конце января этого года в Вильнюсе во время их первой двусторонней встречи.

22 мая министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, комментируя предложение Александра Лукашенко о встрече с Зеленским, анонсировал скорый визит Тихановской, отметив, что Киеву «есть с кем говорить по всем вопросам относительно Беларуси».

Светлана Тихановская в поезде на Киев с символическим билетом от «Укрзалізниці». На нем написано «Перемишль — Вільний Ки́їв — Свабодны Мінск». Пшемысль, Польша, 24 мая 2026 года. / © Светлана Тихановская

Визит проходит спустя сутки после массированной ракетно-дроновой атаки России на Киев и другие украинские города в ночь на 24 мая. Светлана Тихановская осудила этот удар, заявив, что «террор поддерживается режимом Лукашенко». Она выразила солидарность с украинцами и веру в их победу. Президент Владимир Зеленский публично поблагодарил ее за поддержку.

Также напомним, что в последние недели высшие должностные лица Украины неоднократно делали заявления о Беларуси и Александре Лукашенко. Владимир Зеленский сообщал, что Россия рассматривает планы операций с беларусской территории, и предупреждал, что «руководство Беларуси должно быть в тонусе, то есть чувствовать реально, что последствия будут». Командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт Бровди пригрозил Лукашенко, заявив, что Киев фиксирует пролет каждого «Шахеда» через Беларусь, и пообещал, что за «коридор для убийц» последует «расплата».

