Общество
138
1 мин

Княгиня Шарлин в стильном белоснежном костюме посетила рабочий завтрак

Княгиня Монако Шарлин продолжает активно исполнять свои княжеские обязательства, в особенности те, которые связаны со спортом.

Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

На днях Ее Высочество стала почетным гостем на рабочем завтраке группы Women@PACE Парламентской ассамблеи Совета Европы.

В своем вступительном слове княгиня Шарлин подчеркнула, что Монако разделяет те же ценности, что и эта ассамблея: человеческое достоинство, солидарность и защита наиболее уязвимых слоев населения.

Она также передала важное послание: спорт — это не просто дисциплина; это мощный инструмент равенства и расширения прав и возможностей. Вспоминая свою личную историю, она упомянула действия Нельсона Манделы, который «понял нечто очень важное: иногда футболка, команда или поле могут объединить людей, которых, казалось бы, все разделяет».

«Мой фонд учит детей плавать, повышает осведомленность о безопасности на воде и обучает людей методам спасения». Вода должна оставаться местом радости, а не боли», - сказала в своей речи Шарлин.

После этого более 30 участников поделились своим опытом или задали вопросы княгине.

Шарлин появилась на мероприятии в белом брючном костюме, который отлично сидел на ее фигуре, дополнив его светлым топом и светло-серыми туфлями-лодочками на каблуках. Волосы она собрала в лаконичную прическу, сделала дневной макияж и надела серьги-висюльки.

А недавно Шарлин в похожем костюме появилась на гонках чемпионата мира FIA Formula E 2026 года, где также продемонстрировала свою новую прическу.

