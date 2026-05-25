Княгиня Шарлін у стильному білому костюмі відвідала робочий сніданок

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цими днями Її Високість стала почесною гостею на робочому сніданку групи Women@PACE Парламентської асамблеї Ради Європи.

У своєму вступному слові княгиня Шарлін наголосила, що Монако поділяє ті самі цінності, що й ця асамблея: людська гідність, солідарність та захист найуразливіших верств населення.

Вона також передала важливе послання: спорт це не просто дисципліна; це потужний інструмент рівності та розширення прав та можливостей. Згадуючи свою особисту історію, вона згадала дії Нельсона Мандели, який «зрозумів щось дуже важливе: іноді футболка, команда чи поле можуть об’єднати людей, яких, начебто, все розділяє».

«Мій фонд навчає дітей плавати, підвищує поінформованість про безпеку на воді та навчає людей методів порятунку. Вода має залишатися місцем радості, а не болю», — сказала у своїй промові Шарлін.

Після цього понад 30 учасників поділилися своїм досвідом чи поставили запитання княгині.

Шарлін з’явилася на заході в білому штанному костюмі, який чудово сидів на її фігурі, доповнивши його світлим топом і світло-сірими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в лаконічну зачіску, зробила денний макіяж і одягла сережки-висячки.

А нещодавно Шарлін у схожому костюмі з’явилася на перегонах чемпіонату світу FIA Formula E 2026, де також продемонструвала свою нову зачіску.

