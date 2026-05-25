ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Княгиня Шарлін у стильному білому костюмі відвідала робочий сніданок

Княгиня Монако Шарлін продовжує активно виконувати свої князівські зобов'язання, особливо ті, які пов'язані зі спортом.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Цими днями Її Високість стала почесною гостею на робочому сніданку групи Women@PACE Парламентської асамблеї Ради Європи.

У своєму вступному слові княгиня Шарлін наголосила, що Монако поділяє ті самі цінності, що й ця асамблея: людська гідність, солідарність та захист найуразливіших верств населення.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Вона також передала важливе послання: спорт це не просто дисципліна; це потужний інструмент рівності та розширення прав та можливостей. Згадуючи свою особисту історію, вона згадала дії Нельсона Мандели, який «зрозумів щось дуже важливе: іноді футболка, команда чи поле можуть об’єднати людей, яких, начебто, все розділяє».

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

«Мій фонд навчає дітей плавати, підвищує поінформованість про безпеку на воді та навчає людей методів порятунку. Вода має залишатися місцем радості, а не болю», — сказала у своїй промові Шарлін.

Після цього понад 30 учасників поділилися своїм досвідом чи поставили запитання княгині.

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Княгиня Шарлін / © Instagram княжої родини Монако

Шарлін з’явилася на заході в білому штанному костюмі, який чудово сидів на її фігурі, доповнивши його світлим топом і світло-сірими туфлями-човниками на підборах. Волосся вона зібрала в лаконічну зачіску, зробила денний макіяж і одягла сережки-висячки.

А нещодавно Шарлін у схожому костюмі з’явилася на перегонах чемпіонату світу FIA Formula E 2026, де також продемонструвала свою нову зачіску.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie