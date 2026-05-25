Полк «Скеля» провів у Дніпрі урочисту присягу до Дня Героїв

До учасників заходу звернувся Герой України Олександр Шпак із позивним «Боєць», який наголосив, що український народ неможливо зламати, допоки він має таких захисників. Він підкреслив, що саме нинішнє покоління воїнів не лише боронить державу, а й формує її майбутнє після перемоги.

Урочиста присяга стала символом продовження цієї боротьби — моментом, коли нові військовослужбовці долучаються до спільної справи захисту країни поруч із тими, хто вже довів свою відданість Україні на полі бою.

Водночас у полку акцентують: справжня цінність служби — не в самому статусі Героя. Для командирів «Скелі» головне завдання — берегти особовий склад, виконувати бойові завдання і повертати бійців живими — як із конкретної операції, так і зрештою додому, до своїх родин.

Окремою частиною заходу стала фотовиставка, якапоєднала сучасність і історію українського героїзму: на ній були представлені світлини Героїв України з полку «Скеля», а також постаті національних героїв різних епох — Івана Богуна, Романа Шухевича, Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, Івана Мазепи та інших. Таким чином організатори підкреслили безперервність боротьби за українську державність.«Полк Героїв. Нація Героїв» — цим гаслом у «Скелі» підкреслюють нерозривний зв’язок між сучасними воїнами та їхніми попередниками.

Станом на сьогодні 10 військовослужбовців полку «Скеля» удостоєнні звання Героя України. Один з них — посмертно. Дмитро Шилов загинув у цей день в 2024 році.

Заступник командира полку Олег Адамов у своєму виступі наголосив, що сучасна війна — це продовження багатовікової боротьби українців за право бути вільними та самостійно визначати своє майбутнє. Він підкреслив, що Героями стають звичайні українці — робітники, шахтарі, будівельники, які беруть на себе відповідальність за країну у вирішальний момент.

Зі словами підтримки до військових звернувся також заступник міського голови Дніпра Андрій Денисенко, який подякував бійцям за захист країни та наголосив на важливості єдності суспільства і армії у боротьбі за незалежність України. Також Бондаренко проголосив, що буде ініціювати перетворення Дня Героїв на державне свято.

На завершення Герої України підписали прапор, який після заходу передадуть до одного з музеїв України — як матеріальне свідчення цієї війни і цієї генерації воїнів.

