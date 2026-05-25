Астрологиня назвала знаки зодіаку, яким не можна працювати на знос
У кожного з нас свій режим роботи, який відповідає як діловому настрою, так і біологічним ритмам.
Комусь до снаги робота від темряви до темряви, а хтось швидко втомлюється і потребує відпочинку або хоча б перемикання з одного заняття на інше.
Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, яким не можна працювати на знос.
Овен
Овни працювати на знос просто не вміють — для цього потрібна посидючість і терпіння, а таких якостей представники знака не мають. Вони швидко беруться за роботу і так само швидко охолоджуються до неї, тож якщо змусити їх працювати на знос, професійного вигорання не уникнути.
Близнята
Близнята попри всі свої таланти, яких у них безліч, глибоко в роботі не копаються — навіщо, якщо в них і так усе добре виходить? Не люблять представники знака і монотонну діяльність, що вимотує їх більше за будь-яку — навіть найтрудомісткішу — роботу, в такому разі вони дуже швидко втомлюються.
Терези
Терези — своєрідні аристократи зодіакального кола, яким потрібна лише робота, що має стосунок до культури, мистецтва чи творчості. Якщо змусити їх займатися чимось нецікавим, та ще й ставити перед ними величезну кількість завдань, то вони дуже швидко втомляться і звільняться.
