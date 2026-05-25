Астрологічний прогноз на 25 травня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Міла Корольова
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день активізації енергії роду, тому в цей час рекомендується пом’янути померлих родичів і навіть, за потреби, попросити в них допомоги

Символ дня: Джерело.

Стихія дня: Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: жовтий, золотистий.

Щасливі камені дня: сардонікс, бурштин.

За яку частину тіла відповідає: органи грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, швидко минають, особливо якщо вчасно взятися за їхнє лікування.

Харчування дня: у раціоні має бути якомога більше овочів, фруктів, свіжовичавлених соків і трав’яних чаїв.

Стрижка дня: від стрижки потрібно відмовитися — вона може принести проблеми зі здоров’ям.

Дачні роботи дня: рослинам необхідний енергійний полив — без вологи вони в цей час.

Магія і містика дня: можна читати замовляння на залучення удачі у вирішенні найрізноманітніших матеріальних питань.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але їхній «сюжет» не варто сприймати буквально

Табу дня: під забороною перебувають будь-які поїздки та подорожі — перешкоди в дорозі виникатимуть на кожному кроці

Цитата дня: «Читання хороших книжок — це розмова з найкращими людьми минулих часів, до того ж, така розмова, коли вони повідомляють нам тільки свої найкращі думки» (Рене Декарт).

