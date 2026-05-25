МЗС України відреагувало на масовану атаку РФ: назвали головну ціль Кремля

Атака на Київ

Міністерство закордонних справ України заявило, що масовані удари Росії по українських містах свідчать про небажання Кремля припиняти війну та прагнення посилити терор проти цивільного населення.

У МЗС наголосили, що чергова нічна атака РФ призвела до загиблих та десятків поранених у різних регіонах України. Основною ціллю ударів став Київ, де зафіксовано масштабні руйнування житлової та цивільної інфраструктури. Також постраждали інші області.

Українські дипломати закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію, зокрема через нові санкції, зміцнення системи ППО та збільшення військової підтримки України. У відомстві наголосили, що лише сила та рішуча міжнародна реакція можуть зупинити російський терор.

У МЗС також підкреслили, що Росія свідомо атакує мирних мешканців та критичну інфраструктуру, демонструючи повне ігнорування міжнародного права.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Під час удару російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва.

