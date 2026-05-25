Після масованої атаки РФ в Україні пошкоджено близько 150 об’єктів — Свириденко

Атака на Київ / © Associated Press

Унаслідок масованої російської атаки в ніч проти 24 травня в Україні були пошкоджені близько 150 об’єктів. Серед них — житлові будинки, навчальні заклади, лікарня та адміністративні будівлі.

Про це повідомила перша віцепрем’єрка — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За її словами, після комбінованого удару РФ пошкодження зафіксували на півтори сотні об’єктів по всій країні. Йдеться, зокрема, про 63 житлові будинки, два навчальні заклади, лікарню та вісім адміністративних будівель. Також руйнувань зазнали підприємства й об’єкти інфраструктури.

Росія в ніч проти 24 травня здійснила одну з наймасштабніших атак останнього часу, застосувавши ударні безпілотники, крилаті ракети та балістику. Під ударом опинилися Київ та низка областей України.

У Києві кількість постраждалих через атаку сягнула понад 80 осіб, серед них — діти. У столиці пошкоджень зазнали житлові будинки, школа, гуртожиток, метро та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, що у ніч проти неділі, 24 травня, РФ масовано атакувала Київ балістикою та БПЛА. Падіння уламків та пошкодження зафіксовані в усіх районах міста. Внаслідок атаки дві людини загинули.

Під удар потрапили культурні та державні установи, серед них МЗС, опери, музеї, монастирі, а також історична будівля НБУ.

Під час удару російська ракета наскрізь пробила підземний паркінг в центрі Києва.

