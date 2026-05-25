МИД Украины отреагировало на массированную атаку РФ: назвали главную цель Кремля

Министерство иностранных дел Украины после массированной атаки РФ заявило, что Кремль продолжает сознательный террор против гражданских и не демонстрирует никакого желания прекращать войну.

Елена Кузьмич
Атака на Киев

Министерство иностранных дел Украины заявило, что массированные удары России по украинским городам свидетельствуют о нежелании Кремля прекращать войну и стремление усилить террор против гражданского населения.

В МИД подчеркнули, что очередная ночная атака РФ привела к погибшим и десяткам раненых в разных регионах Украины. Основной целью ударов стал Киев, где зафиксированы масштабные разрушения жилищной и гражданской инфраструктуры. Также пострадали другие области.

Украинские дипломаты призвали международных партнеров усилить давление на Россию, в частности, из-за новых санкций, укрепления системы ПВО и увеличения военной поддержки Украины. В ведомстве подчеркнули, что только сила и решительная международная реакция могут остановить российский террор.

В МИДе также подчеркнули, что Россия сознательно атакует мирных жителей и критическую инфраструктуру, демонстрируя полное игнорирование международного права.

Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.

под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.

При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.

