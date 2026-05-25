В Чернигове во время воздушной тревоги раздались взрывы.

В Чернигове ночью 25 мая во время воздушной тревоги раздались взрывы
Об этом сообщили корреспонденты Общественного . Жителей призывают находиться в укрытиях к отбою опасности.
По предварительной информации, взрывы были слышны во время действия воздушной тревоги в области. Официальной информации о последствиях пока нет. Местные власти и жители призывают не игнорировать сигналы опасности и оставаться в укрытиях.
Напомним, что в ночь на воскресенье, 24 мая, РФ массированно атаковала Киев баллистикой и БПЛА. Падения обломков и повреждения зафиксированы во всех районах города. В результате атаки два человека погибли.
под удар попали культурные и государственные учреждения, в том числе МИД, оперы, музеи, монастыри, а также историческое здание НБУ.
При ударе российская ракета насквозь пробила подземный паркинг в центре Киева.