Астрологический прогноз на 25 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день активизации энергии рода, поэтому в это время рекомендуются помянуть умерших родственников и в случае необходимости попросить у них помощи.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, золотистый.
Счастливые камни дня: сардоникс, янтарь.
За какую часть тела отвечает: органы грудного отдела.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, быстро проходят, особенно если вовремя взяться за их лечение.
Питание дня: в рационе должно быть как можно больше овощей, фруктов, свежевыжатых соков и травяных чаев.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться — она может принести проблемы со здоровьем.
Дачные работы дня: растениям необходим энергичный полив — без влаги они в это время погибнут.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в решении самых разных материальных вопросов.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но их «сюжет» не стоит воспринимать буквально
Табу дня: под запретом находятся любые поездки и путешествия — препятствия в дороге будут возникать на каждом шагу.
Цитата дня: «Чтение хороших книг — это разговор с лучшими людьми прошедших времен, причем такой разговор, когда они сообщают нам только свои лучшие мысли» (Рене Декарт).
