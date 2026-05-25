Ніколи не беріть це в літак, якщо не хочете проблем: стюардеса озвучила перелік заборонених речей

Існує два основні типи багажу для авіаперельотів. Перший — це ручна поклажа, яку пасажири беруть із собою безпосередньо в салон літака. Другий — це зареєстрований багаж, який перевозиться у спеціальному вантажному відсіку, тому доступу до своїх речей під час самого польоту пасажири не мають.

Стюардеса Тетяна Іваніхіна на платформі Tik-Tok розповіла, що можна, а що не можна брати із собою в літак.

Що брати із собою у ручну поклажу

Бортпровідниця Тетяна Іваніхіна поділилася важливими правилами та порадами щодо того, якими речами варто укомплектувати ручну поклажу для безпечного та комфортного польоту.

Документи та цінні речі: паспорти, гроші, коштовності, а також усю важливу електроніку (смартфони, ноутбуки, планшети та фотокамери) необхідно тримати виключно при собі в салоні літака.

Їжа: брати із собою продукти харчування не просто можна, а й рекомендується. Для перекусу в дорозі чудово підійдуть бутерброди, сухофрукти, печиво чи горішки. Проте варто враховувати, що будь-яка кремоподібна або желеподібна їжа на контролі безпеки прирівнюється до рідин.

Рідини: стандартне й найнадійніше правило для більшості аеропортів — ємності об’ємом до 100 мл, які сумарно не перевищують одного літра. Навіть якщо великий флакон на 200 мл заповнений лише наполовину, його не пропустять, оскільки оцінюється саме об’єм самої тари. Попри те, що деякі сучасні термінали вже обладнані сканерами, які дозволяють проносити до 2 літрів води, краще орієнтуватися на класичні обмеження, щоб уникнути неприємних сюрпризів.

Ліки: усі життєво необхідні ліки, зокрема таблетки чи інсулін, обов’язково беруть у салон. Якщо вам потрібно транспортувати специфічні препарати або рідкі ліки у великих флаконах, заздалегідь підготуйте рецепт або офіційну довідку від лікаря, щоб підтвердити призначення медикаментів службі безпеки аеропорту.

Техніка та пристрої для догляду: окрім комп’ютерів, пасажирам дозволено брати з собою прилади для укладання волосся (фени, плойки). Також варто пам’ятати, що портативні акумулятори (павербанки) через правила пожежної безпеки тепер дозволено перевозити лише в ручній поклажі — здавати їх у багажне відділення суворо заборонено.

Що потрібно класти у багаж

За словами Тетяни Іваніхіної класти до великих валіз, які згодом ви віддаєте до багажного відділенні потрібно такі речі як:

одяг, взуття;

рідини великих об’ємів (більше 100 мл);

книги;

сувеніри;

гострі предмети, довжиною до 6 см;

викрутки та інші інструменти.

«Гострі предмети летять лише в багажі (ножиці, бритви, ножі, манікюрні набори). У правилах є таке — можна брати в ручну поклажу щось гостре, але довжиною до 6 сантиметрів, проте в деяких країнах це правило не діє, тому такі речі краще покласти багаж», — наголошує бортпровідниця.

Також Іваніхіна зауважила, що офіційних заборон на перевезення спиць для в’язання в салоні літака немає, тому пасажири можуть брати їх із собою. Водночас остаточний дозвіл залежить від суб’єктивного рішення інспекторів на контролі безпеки в конкретному аеропорту.

Щодо квадрокоптерів, то для них правила гнучкі: дрон дозволено здавати як у багажне відділення, так і брати в ручну поклажу. Проте фахівці наполегливо рекомендують тримати пристрій при собі в салоні через наявність літієвого акумулятора. Оскільки такий тип батарей має ризик самозаймання, аналогічно до звичайних павербанків, їх безпечніше перевозити безпосередньо в пасажирському салоні.

Що категорично не можна із собою в літак

За словами стюардеси, заборонено перевозити літаком такі речі:

вибухівка;

феєрверки;

газові балони;

легкозаймисті речі;

речі, які викликають корозію;

зброя (її можна перевозити лише за попереднім дозволом авіакомпанії).

«Важливо пам’ятати, що правила авіаперельотів в різних авіакомпаніях та різних країнах можуть відрізнятися, тому стосовно речей, які можна перевозити, краще уточнюйте заздалегідь», — наголосила стюардеса.

Правила польотів у літаках — що треба знати

Скасування або перенесення рейсу — одна з найнеприємніших ситуацій для пасажирів, тому бортпровідниця пояснила, як правильно діяти та на що звертати увагу в першу чергу. Вона радить одразу звертатися до служби підтримки, зберігати всі документи й не купувати нові квитки за власний кошт, адже авіакомпанія зобов’язана запропонувати альтернативу або повне повернення грошей навіть після повторного скасування.

Пасажири часто навіть не помічають, що їхні дії під час посадки створюють проблеми для екіпажу: самовільна зміна місць у проході чи після закриття дверей, хаос із ручною поклажею та черги до туалету вже на борту суттєво сповільнюють виліт. Колишній бортпровідник US Airways Боббі Лорі та стюардеса Келсі Роджерс радять вирішувати всі організаційні питання ще в терміналі, не чіпати чужий багаж і звертатися по допомогу до екіпажу, адже навіть перестановка валізи боком може завадити закрити полицю.

