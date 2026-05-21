Лише 50 пілотів мають право приземляти літаки в "найнебезпечнішому аеропорту планети" — відео

Міжнародний аеропорт Паро у Бутані / © Getty Images

Міжнародний аеропорт Паро у Бутані вважається одним із найскладніших аеропортів у світі для приземлення літака.

Про це пише Unilad.

Через екстремальні умови лише близько 50 пілотів на планеті мають офіційний дозвіл виконувати там приземлення.

Аеропорт розташований у місті Паро. Більша частина території країни вкрита горами. Летовище розташоване глибоко в Гімалаях і оточене вершинами висотою до 5 486 метрів. Пілотам доводиться виконувати серію крутих маневрів між гірськими схилами та буквально пролітати над будинками перед тим, як побачити коротку злітно-посадкову смугу.

Через надзвичайну складність польотів приземлення в Паро дозволено виконувати лише капітанам повітряних суден. Другі пілоти або помічники не можуть брати на себе керування під час приземлення без спеціальної підготовки та багаторічного досвіду.

Щоб отримати дозвіл на польоти до Паро, пілот повинен мати щонайменше 1500 годин загального нальоту, а також ще 500 годин польотів у гірській місцевості. Крім цього, майбутні командири проходять десятки тренувань на симуляторах і повинні не менш як 30 разів спостерігати за приземленнями разом зі старшим капітаном.

Складності додають мінливі погодні умови та сильні бокові вітри, які можуть різко змінюватися без попередження. Саме тому польоти в нічний час у Паро заборонені, а сам аеропорт іноді закривають через погодні умови.

Попри репутацію «найнебезпечнішого аеропорту світу», летовище має приголомшливий показник безпеки — у Паро ніколи не було смертельних авіакатастроф.

Капітан Чімі Дорджі пояснив в інтерв’ю CNN Travel, що аеропорт є «складним, але не небезпечним».

«Це виклик для майстерності пілота, але це не небезпечно, бо якби це було небезпечно, я б не літав», — зазначив він.

За словами пілота, для польотів у Паро потрібні особливі навички орієнтування в місцевості та спеціальна підготовка саме для цього маршруту.

Причина, чому аеропорт побудували у настільки складній місцевості, доволі проста: Бутан вважається однією з найбільших гірських країн світу — приблизно 97% його території займають гори.

