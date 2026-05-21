Международный аэропорт Паро в Бутане / © Getty Images

Реклама

Международный аэропорт Паро в Бутане считается одним из самых сложных аэропортов мира для приземления самолета.

Об этом пишет Unilad.

Из-за экстремальных условий только около 50 пилотов на планете имеют официальное разрешение выполнять там приземления.

Реклама

Аэропорт расположен в городе Паро. Большая часть территории страны покрыта горами. Аэродром расположен глубоко в Гималаях и окружен вершинами высотой до 5 486 метров. Пилотам приходится выполнять серию крутых маневров между горными склонами и буквально пролетать над домами, прежде чем увидеть короткую взлетно-посадочную полосу.

Из-за чрезвычайной сложности полетов приземления в Паро разрешено выполнять только капитанам воздушных судов. Вторые пилоты или помощники не могут брать на себя управление во время приземления без специальной подготовки и многолетнего опыта.

Чтобы получить разрешение на полеты в Паро, пилот должен иметь не менее 1500 часов общего налета, а также 500 часов полетов в горной местности. Кроме того, будущие командиры проходят десятки тренировок на симуляторах и должны не менее 30 раз наблюдать за приземлениями вместе со старшим капитаном.

Сложности добавляют изменчивые погодные условия и сильные боковые ветры, которые могут изменяться без предупреждения. Именно поэтому полеты в ночное время в Паро запрещены, а сам аэропорт иногда закрывают из-за погодных условий.

Реклама

Несмотря на репутацию «самого опасного аэропорта мира», аэродром имеет ошеломляющий показатель безопасности — у Паро никогда не было смертельных авиакатастроф.

Капитан Чими Дорджи объяснил в интервью CNN Travel, что аэропорт «сложный, но не опасный».

"Это вызов для мастерства пилота, но это не опасно, потому что если бы это было опасно, я бы не летал", - отметил он.

По словам пилота, для полетов в Паро нужны особые навыки ориентировки в местности и специальная подготовка именно для этого маршрута.

Реклама

Причина, по которой аэропорт построили в столь сложной местности, довольно проста: Бутан считается одной из крупнейших горных стран мира — примерно 97% его территории занимают горы.

Напомним, самолет во время взлета сбил человека на полосе.

Новости партнеров