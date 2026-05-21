Магнитная буря 21 мая: чего ожидать от солнечной активности
Сегодня, по предварительным прогнозам, геомагнитное поле будет спокойным.
В четверг, 21 мая, солнечная активность будет слабой. Магнитная буря опустилась до зеленого уровня — К-индекс 2,7.
Об этом сообщают meteoagent и Британская геологическая служба.
Ожидается, что геомагнитные условия будут оставаться в основном на спокойном уровне. Впрочем, существует вероятность некоторых активных периодов и даже STORM G1, если произойдет излучение корональной массы.
Заметим, что влияние магнитной бури ощущается как до начала, так и после ее окончания. Метеочувствительные люди могут испытывать плохое самочувствие даже тогда, когда активность Солнца не очень высока. Могут возникать головные боли, головокружение, тошнота, слабость и сонливость, повышенное давление.