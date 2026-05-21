Магнітна буря 21 травня: чого очікувати від сонячної активності
Сьогодні, за попередніми прогнозами, геомагнітне поле буде спокійним.
У четвер, 21 травня, сонячна активність буде слабкою. Магнітна буря опустилася до зеленого рівня — К-індекс 2,7.
Про це повідомляють meteoagent і Британська геологічна служба.
Очікується, що геомагнітні умови залишатимуться переважно на спокійному рівні. Втім, існує ймовірність деяких активних періодів і навіть STORM G1, якщо станеться випромінювання корональної маси.
Зауважимо, що вплив магнітної бурі відчувається як до її початку, так і після її закінчення. Метеочутливі люди можуть мати погане самопочуття навіть тоді, коли активність Сонця не дуже висока. Можуть виникати головний біль, запаморочення, нудота, слабкість і сонливість, підвищений тиск тощо.