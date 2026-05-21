Астрологиня назвала знаки зодіаку, які ніколи не скаржаться на свої проблеми

Саме бажання співчуття і розуміння веде нас на приймання до психологів і психотерапевтів, але частіше обираємо в співрозмовники рідних, друзів і навіть малознайомих людей, розповідаючи їм про те, як важко нам живеться.

Але чинять так не всі — астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, які ніколи не скаржаться на свої проблеми.

Козоріг

Козороги взагалі все — або майже все — тримають у собі: вони намагаються не демонструвати оточенню своїх почуттів і не розповідають про свої невдачі, через що справляють на нього враження сухих, малоемоційних людей, але насправді це не так, про що ми іноді дізнаємося занадто пізно.

Діва

Діви нікому не скаржаться на свої проблеми, оскільки вважають це непродуктивним заняттям, справедливо міркуючи: що зміниться від того, що я поставлю інших людей у курс своїх неприємностей? Саме тому представники знака вважають за краще діяти, залишаючи сльози та страждання на потім — якщо, звісно, до них дійде час.

Овен

Овни вважають, що бажання скаржитися на свої проблеми й неприємності — ознака слабкості, а вони як люди сильні й рішучі повинні з будь-якими викликами давати раду самостійно, не привертаючи уваги оточення. І, треба визнати, що здебільшого їм це — коли легко, а коли й насилу — вдається.

